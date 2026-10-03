Brasilien: Sohn von Bolsonaro will Präsident werden

Flávio Bolsonaro will in die Fußstapfen seines Vaters, des inhaftierten Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro, treten. Dafür setzt er auf Trump - doch das könnte ihm zum Verhängnis werden.

Am 4. Oktober wählt Brasilien einen neuen Präsidenten. Der linke Amtsinhaber Lula da Silva tritt gegen den rechten Senator Flávio Bolsonaro, Sohn von Ex-Präsident Jair Bolsonaro, an. 30.09.2026 | 6:14 min

Weißer Wasserdampf steigt aus der Maschine auf, mit der Julio Marconato einen schwarzen Western-Hut formt. Durch den Western-Laden im brasilianischen Jaguariúna, unweit von São Paulo, laufen Kunden, die sich für das Rodeo-Festival am Wochenende einkleiden wollen - eine Pflichtveranstaltung für die konservative Countryszene. Hier wählen fast alle Bolsonaro, erzählt Julio.

"Wir haben mit Jair Bolsonaro sehr gute Erfahrungen gemacht. Er hat die ganze Nation aufgerüttelt", sagt er.

Aber Jair Bolsonaro kandidiert bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag nicht. Der Ex-Präsident Brasiliens verbüßt eine 27-jährige Haftstrafe wegen eines versuchten Staatsstreichs nach der verlorenen Wahl 2022. Sein Sohn Flávio soll sein politisches Erbe weiterführen.

In Brasilien tritt der amtierende Präsident Lula da Silva gegen den Sohn seines Vorgängers Bolsonaro zur Präsidentschaftswahl an. 02.10.2026 | 2:44 min

Brasilien: Sohn des Ex-Präsidenten will an die Macht

Flávio Bolsonaro - von seinem Vater "01" genannt - ist das älteste von fünf Kindern aus drei Ehen des evangelikalen Jairs. Der Ex-Präsident ist dafür bekannt, seine Kinder von 01 bis 05 durchzunummerieren. Seine politische Karriere begann Flávio mit 21 Jahren im Landesparlament von Rio de Janeiro. Dort wurde gegen ihn wegen Korruptionsvorwürfen ermittelt.

Dennoch gilt Flávio als gemäßigter als sein Vater Jair. Er vergießt auch mal eine Träne, wie bei einer Wahlveranstaltung in São Paulo: "Papa, ich werde dich ehren und du wirst mir im Januar die Präsidentenschärpe umlegen!", sagte er unter Tränen. Bei einem Wahlsieg will er seinen Vater und die Inhaftierten des versuchten Staatsstreichs begnadigen.

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro muss seine Haftstrafe von 27 Jahren antreten. Er war wegen eines geplanten Umsturzes verurteilt worden. 26.11.2025 | 0:25 min

Flávio Bolsonaro im Schatten seines Vaters

Im Wahlkampf setzt Flávio oft auf die Strahlkraft seines Vaters. Für viele Unterstützer ist er vor allem derjenige, der Jair Bolsonaros Bewegung weiterführen soll. "Flávio Bolsonaro hat keine eigene politische Identität", sagt der Politikwissenschaftler Pedro Villas Bôas Castelo Branco von der UERJ.

Er lebt von dem politischen Kapital seines Vaters. „ Politikwissenschaftler Pedro Villas Bôas Castelo Branco über Flávio Bolsonaro

Auf einer Bolsonaro-Kundgebung in São Paulo scheint ebenfalls der Vater im Mittelpunkt zu stehen. "Unser Kapitän ist in politischer Gefangenschaft. Es gab keinen Putsch, das war alles inszeniert", behauptet die Bolsonaro-Unterstützerin Nélia Lemos.

Flávio Bolsonaro mit dem Bild seines Vaters bei einer Autokolone in Goiania. Quelle: AFP

Wahlbeobachter warnen vor Einflussnahme der USA

In eine amerikanische Flagge gehüllt verfolgt Claudimar dos Santos die Kundgebung. Sie zählt zu den Wählerinnen, die auf Rückendeckung durch US-Präsident Donald Trump setzen. Ihr Präsident sei entführt worden, sagt sie. Sie wünscht sich ein Eingreifen Trumps. Den Wahlurnen vertraut sie nicht. "2018 konnten sie die Urnen nur deshalb nicht manipulieren, weil so viele Menschen Jair gewählt haben. Aber bei der letzten Wahl ist es ihnen gelungen."

Internationale Wahlbeobachter warnen derweil nicht vor den elektronischen Urnen, sondern vor US-Einflussnahme. Der brasilianische Nachrichtendienst ABIN stuft das Risiko als kritisch ein.

Bolsonaro-Familie eng mit Trump verbunden

Die Bolsonaro-Familie hegt enge Verbindungen zur Trump-Regierung. 2025 verhängte Trump Strafzölle auf brasilianische Waren, ausdrücklich auch als Druckmittel im Verfahren gegen Jair Bolsonaro, das er als "Hexenjagd" bezeichnete.

In Jair Bolsonaro sieht Donald Trump einen Verbündeten. Der US-Präsident bezeichnete die Verhaftung Bolsonaros als "Hexenjagd". Quelle: AP

Flávios Flirt mit Trump könnte für ihn zum politischen Eigentor werden, sagt Politikwissenschaftler Villas Bôas Castelo Branco. Denn das Bolsonaro-Lager habe sich mit Slogans wie "Brasilien über allem, Gott über allen" einen Namen als Verteidiger der Nation gemacht - und beuge sich jetzt US-Interessen.

Inwiefern steht Brasilien an erster Stelle, wenn Flávio sich der Trump-Regierung unterwirft? „ Politikwissenschaftler Pedro Villas Bôas Castelo Branco von der UERJ

Julio Marconato aus Brasiliens Country-Mekka stört das nicht. "Ich finde die USA großartig", sagt er. "So wie Trump Maduro in Venezuela mitgenommen hat, könnte er hier Lula festnehmen und wegbringen." Trump und die brasilianische Rechte, sagt Julio lachend, das sei die perfekte Ehe.

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