Elf Tage war der Papst in Lateinamerika unterwegs, wurde in Uruguay und Argentinien begeistert gefeiert. Besonders emotional war die Rückkehr nach Peru, wo er 20 Jahre gewirkt hatte.

Papst Leo XIV. hat in Peru zum Schutz des Amazonas-Regenwalds aufgerufen. 16.11.2026 | 1:44 min

Als der Papst sich Sonntagmorgen aus Chiclayo verabschiedete, war er sichtlich bewegt. Zwei Tage herrschte Ausnahmezustand in seiner alten Diözese im Norden Perus. Schon bei seinem Empfang am Freitag waren Hunderttausende auf den Straßen, um "ihren" Papst zu begrüßen. "Welch eine Freude, wieder in Chiclayo zu sein!", sagte Leo XIV. bei der ersten Messe.

Auf den Straßen der Stadt sind überall Bilder des Papstes zu sehen. Viele kennen ihn noch aus seiner Zeit als Bischof: "Wir haben Fotos und Erinnerungen", erzählt Sara Delgado. Er hätte immer geholfen "insbesondere jenen, die es am nötigsten hatten".

Im Rahmen seiner Südamerika-Reise ist der Papst an seine alte Wirkungsstätte Chiclayo in Peru gereist. Dort war der gebürtige US-Amerikaner von 2015 bis 2023 als Bischof tätig. 13.11.2026 | 2:17 min

"Ich kehre auch in meine Heimat zurück"

Sprechchöre "Der Papst ist Peruaner" waren auch schon bei seiner Ankunft in der Hauptstadt Lima zu hören. Hier sang Leo XIV. beim offiziellen Empfang die Nationalhymne mit - der US-Amerikaner hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

"Heute verstehe ich, wie viel von diesem Land in mir weiterlebt und wie viel von meiner eigenen Geschichte auch euch gehört", sagte er bei der Begrüßung. Deshalb könne er auch mit tiefer Dankbarkeit sagen, "dass ich auch in meine Heimat zurückkehre".

Papst Leo XIV. besucht während seiner Südamerikareise Argentinien. Bei seinem Treffen mit Präsident Milei mahnte er, mehr Rücksicht auf arme und schwache Gruppen der Gesellschaft zu nehmen. 09.11.2026 | 2:03 min

Emotionen - und politische Kritik

Doch von seinem Besuch in Lateinamerika bleiben nicht nur emotionale Bilder. Er hinterließ auch viele politische Botschaften.

Deutliche Kritik übte er zum Beispiel an der "Kettensägen"-Politik des argentinischen Präsidenten Javier Milei, der für radikale Kürzungen bei Staatsausgaben steht. Leo XIV. mahnte eindringlich, mehr Rücksicht auf schwächere Gruppen der Gesellschaft zu nehmen: "Die Wirtschaft muss im Dienste des Menschen stehen und nicht der Mensch im Dienste der Wirtschaft."

Papst Leo XIV. hat bei seinem Argentinien-Besuch mit Blick auf die umstrittene Reformpolitik von Präsident Milei mehr Rücksicht auf schwächere Gruppen der Gesellschaft angemahnt. 09.11.2026 | 2:36 min

Die Präsidentin Perus rief er wiederum zu politischer Versöhnung auf in dem tief gespaltenen Land. Außerdem prangerte er in seiner zweiten Heimat Machismo-Kultur und Gewalt gegen Frauen an und traf sich mit Opfern sexuellen Missbrauchs. Er rief dazu auf, zu reagieren "mit einem noch stärkeren Engagement für eine Kultur der Prävention und des Schutzes der Schwächsten vor diesen Verbrechen".

Bei seinem Besuch in Chiclayo und Umgebung übte er scharfe Kritik an Armut, Korruption, Kriminalität und sozialer Ungerechtigkeit."Er ist eben ein Mann aus Chiclayo", sagt die Studentin Karen Mego. "Er kennt unsere Lebensrealitäten. Ihm ist das, was wir gerade durchmachen, keineswegs fremd."

In der peruanischen Hauptstadt Lima jubelten rund 300.000 Personen Papst Leo XIV. zu. Er sprach mit Betroffenen sexualisierter Gewalt und ermutigte die Jugend, sich für das Gute einzusetzen. 13.11.2026 | 0:20 min

Unterstützung für die indigene Bevölkerung

"Es schenkt uns viel Hoffnung und viel Kraft, um als indigene Völker weiterzukämpfen", sagt Rosemary Pioc, Präsidentin des Rats der Awajún-Frauen. Mit seinem Besuch in der Amazonasregion am Ende seiner Reise hat Leo XIV. ein deutliches Zeichen gesetzt.

Er rief zum Schutz des Regenwaldes auf und prangerte die Zerstörung indigener Lebensräume an: "Der Schrei der Erde und der Schrei der Armen erheben sich gemeinsam und entlarven eine Markt- und Ausbeutungslogik, die das Gleichgewicht der Schöpfung aufs Spiel setzt."

Neben Abholzung bedroht vor allem der illegale Goldabbau den Regenwald. Minenbetreiber verschmutzen Gewässer, verüben Gewalt gegen Indigene. Der Papst forderte ein anderes Wirtschaftsmodell, das sowohl die Umwelt als auch die indigene Bevölkerung respektiere.

Papst Leo XIV. startet in Uruguay seine Südamerikareise. Er möchte Dialog und Zusammenhalt fördern. Gläubige und viele Nichtkatholiken feiern ihn für dieses Ziel. 07.11.2026 | 2:31 min

Besuch im Anden-Hochgebirge nach Lungen-OP

Zuvor war Leo XIV. auch in die Anden gereist. In die auf 3.400 Metern gelegene Stadt Cusco. Es war der körperlich anstrengendste Teil der Reise - nur wenige Wochen nach seiner Lungen-Operation - die der Papst ohne offensichtliche Probleme absolvierte unter dem Jubel zehntausender Menschen.

Insgesamt war es die bisher längste Reise seiner Amtszeit. Nahbar und fließend spanisch sprechend hat der Papst in Lateinamerika die Massen bewegt - nicht nur, aber natürlich besonders bei der emotionalen Rückkehr in seine zweite Heimat Peru.