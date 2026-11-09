Rekord für Leo XIV.: Zweieinhalb Millionen bei Papstmesse

Papst Leo XIV. hat am Montag die größte Messe seiner Amtszeit gefeiert. Rund zweieinhalb Millionen Menschen haben nach Behördenangaben am Gottesdienst in Buenos Aires teilgenommen.

Papst Leo XIV. startet seine Südamerikareise in Argentinien. Bei seinem Treffen mit Präsident Milei mahnte er, mehr Rücksicht auf arme und schwache Gruppen der Gesellschaft zu nehmen. 09.11.2026 | 2:03 min

Mehr als zweieinhalb Millionen Pilger haben nach Behördenangaben am Montag an einer Freiluft-Messe von Papst Leo XIV. in Buenos Aires teilgenommen. Damit feierte er die bislang größte Messe seiner Amtszeit. In der argentinischen Hauptstadt feierten mehr als doppelt so viele Menschen mit wie bei der Papstmesse im Juni in Madrid mit rund 1,2 Millionen Teilnehmern.

Die Gläubigen säumten über zwei Kilometer die Straße Avenida Del Libertador und riefen "Olé, olé, León, León", als das Papamobil vorbeifuhr. In seiner Predigt lobte das katholische Kirchenoberhaupt die Familie als "Fels inmitten von Unsicherheiten".

Familie im Mittelpunkt der Predigt

Schon am Morgen waren tausende Menschen in den Stadtteil Palermo geströmt, um den Gottesdienst vor Ort am Monumento de los Españoles oder auf einer der 33 Großbildleinwände mitzuverfolgen, die in der Nähe aufgestellt waren. Viele Pilger hatten die Nacht in Zelten in nahe gelegenen Parks verbracht. An mobilen Stationen konnten Gläubige die Kommunion empfangen, also Hostien erhalten.

Nur wenige Wochen nach seiner überstandenen Krebsoperation hat Papst Leo XIV. seine bislang längste Reise angetreten. Erste Station seines zwölftägigen Südamerika-Aufenthalts ist Uruguay. 07.11.2026 | 1:30 min

In seiner Predigt betonte Leo XIV. die Bedeutung der Familie für das Gemeinwesen. Eltern sollten ihren Kindern den Glauben "mit einfachen Ritualen" vermitteln, zum Beispiel bei Tischgebeten, "einem Gebet vor dem Schlafengehen, Vergebung und gegenseitigem Zuhören", riet der 71-Jährige.

Papst mahnt in Argentinien zu mehr Rücksicht

Beim Besuch einer Einrichtung für Behinderte im Vorort Claypole hatte der Pontifex zuvor mit Bewohnern gesprochen und ein Plädoyer zum Schutz der Schwachen gehalten.

Der Fortschritt einer Nation bemisst sich am Umgang mit Menschen mit Behinderung. „ Papst Leo XIV.

"Eure Leben sind keine Last für die Gesellschaft, sie sind ein Segen, denn ihr helft uns dabei, nicht aus den Augen zu verlieren, was die Würde jedes Menschen ausmacht", fügte er hinzu.

Kritik an Politik von Präsident Milei

Der Einsatz des Papstes für Behinderte kommt in einer Zeit, in der die Regierung des ultrarechten Präsidenten Javier Milei Einsparungen in diesem Bereich verkündet hat - die entsprechende Reform wurde nach Kritik aber ins Jahr 2027 vertagt. Mileis Politik hatte Leo XIV. bereits kurz nach seiner Ankunft in Argentinien kritisiert. "Die Wirtschaft muss den Menschen dienen" und nicht umgekehrt, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Sonntag. Er betonte, dass "besonderes Augenmerk auf diejenigen gerichtet werden muss, die von Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Behinderung betroffen sind".

Den Staat schrumpfen, Ausgaben für Soziales, Bildung und Gesundheit radikal kürzen - mit einer Schocktherapie will Argentiniens Präsident Milei wieder Wachstum ankurbeln. Kann das klappen? 21.11.2025 | 15:35 min

Milei steht für eine drastische Sparpolitik und hat die Staatsausgaben seit seinem Amtsantritt Ende 2023 stark gekürzt. Sein Sparkurs brachte Argentinien erstmals seit 14 Jahren zwar einen Haushaltsüberschuss ein und ließ die Inflation deutlich sinken, löste aber auch wiederholt soziale Proteste aus.

Papst Leo auf Südamerikareise

Leo XIV. hatte seine zwölftägige Südamerikareise am Freitag mit einem Besuch in Uruguay begonnen. Am Sonntag reiste er nach Argentinien weiter. Hier will der Papst noch zwei weitere Messen feiern, zu denen ebenfalls Millionen Gläubige erwartet werden. Am Mittwoch reist er nach Peru weiter, wo er rund zwei Jahrzehnte lang als Missionar und Bischof tätig war. Der Pontifex hat erst vor dreieinhalb Wochen eine Lungenkrebs-Operation überstanden.

Quelle: AFP, KNA