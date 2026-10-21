Krebs bei Papst Leo hat nicht gestreut

Der Lungenkrebs bei Papst Leo hat nach Angaben seiner Ärzte nicht gestreut. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Erkrankung lokal begrenzt gewesen sei.

Papst Leo XIV. braucht nach Angaben seiner Ärzte keine weitere Therapie. (Archivbild) Quelle: action press / Claudio Asquini/ Catholicpressph

Papst Leo XIV. muss sich seinen Ärzten zufolge nach seiner Lungenkrebs-Operation keiner weiteren Behandlung unterziehen. Gewebeuntersuchungen hätten die Diagnose eines Karzinoms der Lunge bestätigt, der Tumor sei aber lokal begrenzt geblieben, hieß es in einer am Mittwoch vom Vatikan veröffentlichten Erklärung der Chefchirurgen Stefano Margaritora und des Leibarztes des 71 Jahre alten Oberhauptes der katholischen Kirche, Luigi Carbone.

Eine anschließende onkologische Beurteilung hat bestätigt, dass keine weitere Therapie erforderlich ist. „ Luigi Carbone, Leibarzt des Papstes

Papst Leo hatte sich vor wenigen Tagen wieder den Gläubigen gezeigt. Mehr als 30.000 Menschen versammelten sich auf dem Petersplatz. 18.10.2026 | 0:33 min

Dienstag vergangene Woche war dem Pontifex der untere Lappen seines rechten Lungenflügels entfernt worden, in dem sich ein bösartiger Tumor befand. Am Samstag konnte Leo nach nur wenigen Tagen das Krankenhaus im Nordwesten der italienischen Hauptstadt wieder verlassen. Schon am Tag danach sprach er das traditionelle Angelus-Gebet vor Zehntausenden Gläubigen aus aller Welt.

Keine weitere Krebstherapie nötig

Zuletzt war unklar, ob der Papst nach dem 90-minütigen Eingriff krebsfrei war. In dem medizinischen Bulletin der behandelnden hieß es nun, die "endgültigen histologischen Befunde sowie die molekularbiologischen Untersuchungen" des während Eingriffs entfernten Gewebematerials seien ausgewertet und dokumentiert worden.

Die Ergebnisse haben bestätigt, dass es sich um ein Lungenadenokarzinom handelte. „ Aus der Mitteilung der behandelnden Ärzte

Vier Tage nach seiner Lungenkrebs-Operation durfte Papst Leo XIV. das Krankenhaus verlassen. 17.10.2026 | 0:21 min

Bei einem Lungenadenokarzinom handelt es sich Experten zufolge um die häufigste Form von Lungenkrebs. Die Sorge unter den weltweit 1,4 Milliarden Katholiken um ihr Oberhaupt war groß, ob der Krebs gestreut haben könnte.

Experten hatten bereits zuvor erklärt, im besten Fall - wenn der Krebs nicht gestreut hat - sei der Papst nach der OP bereits geheilt und es stehe nur noch etwas Nachsorge an. Auch der Verlust eines Lungenlappens müsse nicht dramatisch sein. Der Verlust eines der fünf Lappen gehe mit etwa 10 bis 20 Prozent Leistungsverlust der Lunge einher, was im Alltag oft kaum auffalle.

Papst steht zweiwöchige Reise bevor

Für den Papst steht in den kommenden Tagen und Wochen ein straffes Terminprogramm an. Insbesondere eine fast zweiwöchige Reise nach Südamerika mit Stationen in Uruguay, Argentinien und Peru Anfang November stand auf der Kippe. Einer seiner behandelnden Ärzte versicherte zuletzt aber schon, aus medizinischer Sicht spreche nichts gegen die Reise. Mit den nun veröffentlichten Ergebnissen dürfte dem Trip nichts mehr im Wege stehen.

Offen ist jedoch, ob angesichts des sportlichen Programms die Reise an den Zustand des Papstes angepasst werden könnte.

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Quelle: dpa, Reuters