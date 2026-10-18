Papst spricht Angelus-Gebet - fünf Tage nach Lungen-OP

Fünf Tage nach Lungen-OP:Papst spricht Angelus-Gebet vor Tausenden Gläubigen
Leo XIV. hat fünf Tage nach seiner Lungen-OP das Angelus-Gebet gesprochen - und für die Unterstützung gedankt. Tausende Gläubige jubelten auf dem Petersplatz: "Es lebe der Papst".
Fünf Tage nach seiner Lungenkrebsoperation hat Papst Leo XIV. am Sonntag erstmals wieder das traditionelle Angelus-Gebet gesprochen. Tausende Menschen jubelten dem 71-Jährigen auf dem Petersplatz im Vatikan zu, als dieser sich von seinem Arbeitszimmer im Apostolischen Palast aus an die Gläubigen wandte. "Es lebe der Papst!", skandierten die Menschen.
Viele von ihnen äußerten ihre Freude und Erleichterung über die offenbar schnelle Genesung des 71-Jährigen. Die 70-jährige Michelle Sutko aus Chicago, der Heimatstadt des Papstes, sagte:
Papst dankt für Gebete
"Ich möchte all jenen danken, die in diesen Tagen für mich gebetet haben", sagte Leo XIV. auf dem Petersplatz und fügte hinzu: "Ich habe eure Unterstützung wirklich gespürt." Die "heikle Phase seiner Erkrankung" sei jetzt überstanden. Als nächstes wolle er seine Arbeit wieder "schrittweise aufnehmen".
Einen besonderen Dank richtete der 71-Jährige an die Mitarbeiter des Gemelli-Krankenhauses, in dem ihm am Dienstag ein bösartiger Tumor aus der Lunge entfernt worden war.
Am Samstag war der Papst dann aus der Klinik entlassen worden. Auf Fernsehbildern machte er beim Abschied aus der Klinik einen gesundheitlich robusten Eindruck und grüßte Umstehende lächelnd und entspannt.
"Knoten"-Fund bei Angelus-Gebet bekannt gemacht
Am vergangenen Sonntag hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche das Angelus-Gebet dazu genutzt, vor den Gläubigen auf dem Petersplatz überraschend bekannt zu machen, dass bei ihm ein "Knoten in der Lunge" entdeckt worden sei, der sich im Anfangsstadium befinde.
Für viele Menschen kam die Nachricht wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Der aus Chicago stammende Papst, der bei seiner Wahl 2025 erst 69 Jahre alt war, galt als gesundheitlich sehr robust. Berichten zufolge hält er sich mit Tennis, Schwimmen und regelmäßigen Übungen fit. Bis zur Ankündigung der Lungenoperation waren keinerlei gesundheitliche Probleme Leos bekannt.
Physiotherapie soll beim Atmen helfen
Leo bekommt inzwischen Physiotherapie, was ihm nach der Entfernung des unteren Lappens seines rechten Lungenflügels beim Atmen helfen soll. Ansonsten kann er dem Bulletin zufolge "seine normalen täglichen Aktivitäten völlig selbstständig ausführen". Weitere Angaben machten die Ärzte bisher nicht.
Damit bleibt unbekannt, ob der Papst nach dem 90-minütigen Eingriff nun krebsfrei ist. Bei dem entfernten Knoten handelte es sich um ein sogenanntes Lungenadenokarzinom. Experten zufolge ist dies die häufigste Form von Lungenkrebs.
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