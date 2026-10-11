Vatikan: "Knoten in der Lunge": Papst muss operiert werden

Während des Sonntagsgebets im Vatikan wandte sich Papst Leo XIV. mit einer beunruhigenden Nachricht an die Gläubigen: Er habe einen Knoten in der Lunge, der operiert werden müsse.

Vatikan: Papst Leo XIV. leitet das Angelus-Gebet auf dem Petersplatz. Quelle: Gregorio Borgia / AP

Papst Leo XIV. muss sich einer Operation unterziehen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche gab bei seinem Sonntagsgebet im Vatikan bekannt, dass bei ihm ein "Knoten in der Lunge" entdeckt worden sei, der sich im Anfangsstadium befinde.

Der 71-Jährige steht seit Mai vergangenen Jahres als erster Pontifex aus den USA an der Spitze von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken. Im kommenden Monat steht für ihn eigentlich eine Reise nach Südamerika auf dem Programm.

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Bei seinem sonntäglichen Angelus-Gebet wandte sich Leo überraschend mit einer persönlichen Nachricht an die Gläubigen auf dem Petersplatz:

Die Ärzte haben bei mir einen Knoten in der Lunge entdeckt, der sich im Anfangsstadium befindet und gut lokalisiert ist. „ Papst Leo XIV.

Die Ärzte hielten einen Eingriff für angebracht, fügte er hinzu. Daher habe er sich auf ihren Rat hin entschlossen, sich operieren zu lassen, um ihn entfernen zu lassen. "Der Eingriff ist bereits für die nächsten Tage geplant."

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Papst gesundheitlich bisher sehr fit

Weitere Einzelheiten zum Gesundheitszustand des Kirchenoberhaupts wurden zunächst nicht bekannt. Leo - mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost - gehört in der Geschichte der katholischen Kirche zu den verhältnismäßig jungen Päpsten. Einen Termin für die geplante Operation nannte er nicht.

Seit seiner Wahl zum Nachfolger des schwer kranken Papst Franziskus im vergangenen Jahr sind keine gesundheitlichen Probleme bekannt. Im Gegenteil: Leo hält sich mit Tennis, Schwimmen und regelmäßigen Übungen fit. In seiner Wohnung im Apostolischen Palast soll sich nach Presseberichten auch ein Fitnessstudio befinden.

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Platzt die Südamerika-Reise?

Im kommenden Monat steht für Leo eigentlich eine fast zweiwöchige Reise nach Uruguay, Argentinien und Peru auf dem Programm. In Peru war der frühere weltweite Chef des Augustinerordens viele Jahre als Missionar und Bischof tätig. Er hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft.

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Quelle: dpa, AFP