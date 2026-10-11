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Vatikan: "Knoten in der Lunge": Papst muss operiert werden

Vatikan:"Knoten in der Lunge": Papst muss operiert werden

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Während des Sonntagsgebets im Vatikan wandte sich Papst Leo XIV. mit einer beunruhigenden Nachricht an die Gläubigen: Er habe einen Knoten in der Lunge, der operiert werden müsse.

Vatikan: Papst Leo XIV.

Vatikan: Papst Leo XIV. leitet das Angelus-Gebet auf dem Petersplatz.

Quelle: Gregorio Borgia / AP

Papst Leo XIV. muss sich einer Operation unterziehen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche gab bei seinem Sonntagsgebet im Vatikan bekannt, dass bei ihm ein "Knoten in der Lunge" entdeckt worden sei, der sich im Anfangsstadium befinde.

Der 71-Jährige steht seit Mai vergangenen Jahres als erster Pontifex aus den USA an der Spitze von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken. Im kommenden Monat steht für ihn eigentlich eine Reise nach Südamerika auf dem Programm.

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Bei seinem sonntäglichen Angelus-Gebet wandte sich Leo überraschend mit einer persönlichen Nachricht an die Gläubigen auf dem Petersplatz:

Die Ärzte haben bei mir einen Knoten in der Lunge entdeckt, der sich im Anfangsstadium befindet und gut lokalisiert ist.

Papst Leo XIV.

Die Ärzte hielten einen Eingriff für angebracht, fügte er hinzu. Daher habe er sich auf ihren Rat hin entschlossen, sich operieren zu lassen, um ihn entfernen zu lassen. "Der Eingriff ist bereits für die nächsten Tage geplant."

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Papst gesundheitlich bisher sehr fit

Weitere Einzelheiten zum Gesundheitszustand des Kirchenoberhaupts wurden zunächst nicht bekannt. Leo - mit bürgerlichem Namen Robert Francis Prevost - gehört in der Geschichte der katholischen Kirche zu den verhältnismäßig jungen Päpsten. Einen Termin für die geplante Operation nannte er nicht.

Seit seiner Wahl zum Nachfolger des schwer kranken Papst Franziskus im vergangenen Jahr sind keine gesundheitlichen Probleme bekannt. Im Gegenteil: Leo hält sich mit Tennis, Schwimmen und regelmäßigen Übungen fit. In seiner Wohnung im Apostolischen Palast soll sich nach Presseberichten auch ein Fitnessstudio befinden.

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Platzt die Südamerika-Reise?

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Quelle: dpa, AFP
Das ZDF berichtet regelmäßig über den Papst, unter anderem die heute am 28.09.2026 ab 19 Uhr.
Themen
Leo XIV.Katholische Kirche

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