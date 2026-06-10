Messe in Barcelona:Sagrada Família: Papst weiht höchsten Kirchturm der Welt
Es ist der höchste Kirchturm der Welt - Grund genug für höchste Weihen: Papst Leo XIV. hat in der Basilika Sagrada Família in Barcelona eine Messe gefeiert und den Turm geweiht.
Papst Leo XIV. hat den mit 172,5 Metern höchsten Kirchturm der Welt gesegnet. Dieser ist Teil der Basilika Sagrada Família, Wahrzeichen Barcelonas und Werk des Architekten Antoni Gaudí, dessen Todestag sich am Mittwoch zum 100. Mal jährte.
Touristenmagnet in Spanien
Die Kirche Sagrada Família in Barcelona gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Spaniens. Das Wahrzeichen der Stadt ist ein Werk des Architekten Antoni Gaudí (1852-1926). Mit dem Bau des nördlich der Altstadt gelegenen Gotteshauses wurde 1882 begonnen. Gaudí selbst starb nach 40 Jahren Arbeit in unmittelbarer Nähe der Kirche in Folge eines Verkehrsunfalls. Die komplette Fertigstellung des Gotteshauses soll in den 2030er Jahren erfolgen.
Seit 2000 läuft für Gaudí ein Seligsprechungsverfahren. Das imposante Bauwerk wird in einer Mischung aus dem neukatalanischen Stil - einer Variante der Neugotik -, dem Jugendstil (Modernisme Catala) und der Moderne errichtet. Papst Benedikt XVI. (2005-2013) weihte den Bau 2010. Teile der als "Sühnetempel zur Heiligen Familie" konzipierten Kirche werden seit 2005 von der Unesco als Weltkulturerbe geführt. Das Baubudget von zuletzt 25 Millionen Euro pro Jahr wird aus den Einnahmen der jährlich rund vier Millionen zahlenden Besucher bestritten.
Höchster Kirchturm der Welt
Von 18 geplanten Türmen ist die Hälfte fertiggestellt. Ab 2018 wurden die großen Türme sichtbar. Im Oktober 2016 begann der Bau des 140 Meter hohen Muttergottes-Turms, einige Monate darauf der der vier Evangelisten-Türme sowie des zentralen Jesus-Christus-Turms. Letzterer ist nun nach seiner Fertigstellung zum 100. Todestag Gaudís mit 172,50 Metern der höchste Kirchturm der Welt.Er hat nach 135 Jahren das Ulmer Münster (162 Meter) abgelöst. Barcelonas 173 Meter hohen Hausberg Montjuïc überragt der Turm damit nicht - ein ausdrücklicher Wunsch Gaudís, der nicht "die von Gott erschaffenen Naturwerke übertreffen" wollte.
Neue Technik ermöglicht inzwischen einen raschen Baufortschritt. Steinerne Wandverkleidungen mit einer innen gespannten Stahlkonstruktion werden in Werkstätten vorgefertigt und als Fertigteile angeliefert.
Am Vormittag hatte Leo XIV. eine Justizvollzugsanstalt bei Barcelona besucht. Dabei sprach er den Insassen Mut zu und erinnerte an ihre unverlierbare Menschenwürde. "Es gibt keine Situation, die den Herrn dazu veranlassen würde, seinen Blick von uns abzuwenden", sagte der Papst. Auch inhaftierte Straftäter dürften daran denken, dass "die Fehler im Leben nicht die Identität eines Menschen bestimmen". Am Nachmittag fand ein Treffen mit kirchlichen Hilfs- und Sozialdiensten statt.
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