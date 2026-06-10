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Panorama

Sagrada Família: Papst weiht höchsten Kirchturm der Welt

Messe in Barcelona:Sagrada Família: Papst weiht höchsten Kirchturm der Welt

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Es ist der höchste Kirchturm der Welt - Grund genug für höchste Weihen: Papst Leo XIV. hat in der Basilika Sagrada Família in Barcelona eine Messe gefeiert und den Turm geweiht.

Erklärvideo zur Basilika in Barcelona

Der Jesusturm der weltberühmten Basilika in Barcelona ist 2026 fertig geworden. Die Kirche ist nun die höchste der Welt. Der Clou: Vier Arme des riesigen Turmkreuzes sind von innen begehbar.

10.06.2026 | 1:10 min

Papst Leo XIV. hat den mit 172,5 Metern höchsten Kirchturm der Welt gesegnet. Dieser ist Teil der Basilika Sagrada Família, Wahrzeichen Barcelonas und Werk des Architekten Antoni Gaudí, dessen Todestag sich am Mittwoch zum 100. Mal jährte.

Mit der Vollendung des Jesusturms hat die Sagrada Família in Barcelona eine Höhe von 172,5 Metern erreicht. Weltrekord. Das Turmkreuz wurde von einer deutschen Firma nach dem Entwurf des Architekten Antoni Gaudí (1852-1926) konstruiert.

Touristenmagnet in Spanien

Die Kirche Sagrada Família in Barcelona gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Spaniens. Das Wahrzeichen der Stadt ist ein Werk des Architekten Antoni Gaudí (1852-1926). Mit dem Bau des nördlich der Altstadt gelegenen Gotteshauses wurde 1882 begonnen. Gaudí selbst starb nach 40 Jahren Arbeit in unmittelbarer Nähe der Kirche in Folge eines Verkehrsunfalls. Die komplette Fertigstellung des Gotteshauses soll in den 2030er Jahren erfolgen.

Pope Leo XIV (C) leads a mass at the Sagrada Familia basilica in Barcelona, northeastern Spain, 10 June 2026. Pope Leo XIV is visiting Spain from 06 to 12 June 2026, with stops in Madrid, Barcelona, and the Canary Islands.

Zum 100. Todestag des Sagrada-Familia-Architekten Antoni Gaudis ist ein besonderer Geistlicher in Barcelonas Gotteshaus zu Gast - Papst Leo XIV feiert eine Messe.

10.06.2026 | 2:29 min

Seit 2000 läuft für Gaudí ein Seligsprechungsverfahren. Das imposante Bauwerk wird in einer Mischung aus dem neukatalanischen Stil - einer Variante der Neugotik -, dem Jugendstil (Modernisme Catala) und der Moderne errichtet. Papst Benedikt XVI. (2005-2013) weihte den Bau 2010. Teile der als "Sühnetempel zur Heiligen Familie" konzipierten Kirche werden seit 2005 von der Unesco als Weltkulturerbe geführt. Das Baubudget von zuletzt 25 Millionen Euro pro Jahr wird aus den Einnahmen der jährlich rund vier Millionen zahlenden Besucher bestritten.

Blick auf die Sagrada Familia in Barcelona im März 2026

Die Sagrada Família hat mit 172,5 Metern den höchsten Kirchturm der Welt.

Quelle: AFP

Höchster Kirchturm der Welt

Von 18 geplanten Türmen ist die Hälfte fertiggestellt. Ab 2018 wurden die großen Türme sichtbar. Im Oktober 2016 begann der Bau des 140 Meter hohen Muttergottes-Turms, einige Monate darauf der der vier Evangelisten-Türme sowie des zentralen Jesus-Christus-Turms. Letzterer ist nun nach seiner Fertigstellung zum 100. Todestag Gaudís mit 172,50 Metern der höchste Kirchturm der Welt.Er hat nach 135 Jahren das Ulmer Münster (162 Meter) abgelöst. Barcelonas 173 Meter hohen Hausberg Montjuïc überragt der Turm damit nicht - ein ausdrücklicher Wunsch Gaudís, der nicht "die von Gott erschaffenen Naturwerke übertreffen" wollte.

Ulmer Münster

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Neue Technik ermöglicht inzwischen einen raschen Baufortschritt. Steinerne Wandverkleidungen mit einer innen gespannten Stahlkonstruktion werden in Werkstätten vorgefertigt und als Fertigteile angeliefert.

Am Vormittag hatte Leo XIV. eine Justizvollzugsanstalt bei Barcelona besucht. Dabei sprach er den Insassen Mut zu und erinnerte an ihre unverlierbare Menschenwürde. "Es gibt keine Situation, die den Herrn dazu veranlassen würde, seinen Blick von uns abzuwenden", sagte der Papst. Auch inhaftierte Straftäter dürften daran denken, dass "die Fehler im Leben nicht die Identität eines Menschen bestimmen". Am Nachmittag fand ein Treffen mit kirchlichen Hilfs- und Sozialdiensten statt.

Quelle: KNA, AFP
Über dieses Thema berichtete unter anderem die heute-Sendung am 10. Juni 2026 ab 19:00 Uhr.
Thema
Leo XIV.

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