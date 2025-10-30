Ulmer Münster hat nicht mehr höchsten Kirchturm der Welt

Nach mehr als 130 Jahren verliert das Ulmer Münster seinen Rekord: Der Christus-Turm der Sagrada Família in Barcelona ist nun höher - pünktlich zum 100. Todestag von Antoni Gaudí.

Ulm hat nicht mehr den höchsten Kirchturm der Welt

Abgelöst vom "Turm Jesu Christi": Das Ulmer Münster hat nicht mehr den höchsten Kirchturm der Welt. Quelle: dpa

Die Stadt Ulm hat nicht mehr den höchsten Kirchturm der Welt. An diesem Donnerstag wurde am Christus-Turm der Sagrada Família in Barcelona das untere Element des Turmkreuzes montiert. Damit erreicht der zentrale Turm der Basilika nach Angaben der Erbauer nun eine Höhe von 162,91 Metern und überragt damit erstmals das Ulmer Münster. Dessen 1890 vollendeter Turm ist 161,53 Meter hoch.

Bau der Sagrada Família nähert sich dem Ende

Mit der Anbringung des ersten Kreuzsegments beginnt die finale Bauphase des höchsten Turms der Sagrada Família. Der untere Arm des Kreuzes misst 7,25 Meter und wiegt 24 Tonnen. Er war seit Juli auf einer 54 Meter hohen Plattform über dem Mittelschiff positioniert und für die Montage vorbereitet worden.

Nach Fertigstellung soll das Kreuz 17 Meter hoch und 13,50 Meter breit sein, etwa so groß wie ein fünfstöckiges Gebäude. Insgesamt soll der Turm eine Höhe von 172,50 Metern erreichen.

Nach der Fertigstellung des Gotteshauses soll die Sagrada Familia 172,50 Meter hoch sein. Quelle: Imago

Fertigstellung des "Turms Jesu Christi" 2026 geplant

Die Fertigstellung des "Turms Jesu Christi" soll 2026 einen historischen Meilenstein markieren, pünktlich zum 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudí (1852 bis 1926). Zu diesem Anlass sind diverse Veranstaltungen geplant.

Die Kirche Sagrada Família in Barcelona gehört zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Spanien. Das Wahrzeichen der Stadt ist ein Werk des Architekten Antoni Gaudí (1852 bis 1926).

Mit dem Bau des nördlich der Altstadt gelegenen Gotteshauses wurde 1882 begonnen. Gaudí selbst starb nach 40 Jahren Arbeit in unmittelbarer Nähe der Kirche in Folge eines Verkehrsunfalls. Die komplette Fertigstellung des Gotteshauses soll in den 2030er Jahren erfolgen. Seit 2000 läuft für Gaudí ein Seligsprechungsverfahren.

