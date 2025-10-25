  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Kirche: Nur noch 39 Prozent würden wieder eintreten

Rückhalt sinkt:Nur noch 39 Prozent würden wieder Kirchenmitglied werden

|

Die Kirche verliert an Rückhalt: Nur noch 39 Prozent würden heute erneut eintreten - 2005 waren es noch 62 Prozent. Besonders deutlich ist der Rückgang bei Frauen.

Autobahnkirche in Exter

Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Kirchenmitglieder tendiert inzwischen zu einem Leben ohne Kirche.

Quelle: dpa

Die Verbundenheit der Deutschen mit ihrer Kirche nimmt ab. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (fowid), die am Samstag in Berlin vorgestellt wurde und in der kommenden Woche veröffentlicht wird.

Nur noch 39 Prozent der Kirchenmitglieder würden heute - als Erwachsene - erneut in ihre Kirche eintreten. 2005 waren es noch 62 Prozent. Für die Erhebung befragte das Institut Mentefactum rund 1.000 Kirchenmitglieder.

Hessen, Fulda: Bischof Georg Bätzing (l-r), Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, Beate Gilles, Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, und Matthias Kopp, Pressesprecher, gehen zur Pressekonferenz zum Auftakt der Bischofskonferenz.

Viele Menschen fühlen sich ihrer Kirche weniger verbunden als früher. Bei der Deutschen Bischofskonferenz ging es auch darum, wie die Kirche Menschen besser erreichen kann.

22.09.2025 | 1:48 min

53 Prozent tendieren zu einem Leben ohne Kirche

Sagten 2005 noch 36 Prozent der Befragten, sie würden "sicher" auch im Erwachsenenalter Kirchenmitglied werden, waren es 2025 nur noch 16 Prozent. Stattdessen überwiegt die Skepsis: Mehr als die Hälfte (53 Prozent) der Kirchenmitglieder tendiert inzwischen zu einem Leben ohne Kirche; 33 Prozent halten es für "wahrscheinlich" und 20 Prozent für "sicher", heute nicht wieder Mitglied zu werden.

Menschen werden durch die Taufe Mitglied der Kirche. In der evangelischen wie der katholischen Kirche in Deutschland ist die Kindstaufe in den ersten Lebensmonaten die Regel.

Bischöfe in magentafarbenen Roben falten ihre Hände.

Bei der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz wird über die Probleme der katholischen Kirche diskutiert. Eine Gemeinde in Frankfurt testet bereits neue Wege aus.

22.09.2025 | 1:31 min

Leichte Unterschiede zwischen den Konfessionen

Zwischen den Konfessionen zeigen sich leichte Unterschiede in der Kirchenbindung. Katholiken sind ihrer Kirche etwas stärker verbunden: 41 Prozent würden wieder eintreten, bei den Mitgliedern der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sind es 36 Prozent.

Auffällig ist der Wandel zwischen den Geschlechtern: Während 2005 noch zwei Drittel der Frauen (66 Prozent) und 56 Prozent der Männer ihre Kirche erneut gewählt hätten, liegt der Anteil 2025 nur noch bei 36 Prozent der Frauen und 43 Prozent der Männer.

Quelle: KNA
Themen
Katholische KircheEvangelische Kirche

Mehr zur Kirche

  1. Berlin: Ein Nagelkreuz steht hinter einer Bibel auf einer Bühne vor der Gedächtniskirche.

    Verfassungsgericht zum Fall Egenberger:Kirchliches Selbstbestimmungsrecht gestärkt - was gilt nun?

    von Christoph Schneider
    mit Video
  2. Archiv: Papst Leo XIV. kommt zur Heiligsprechungsmesse von Carlo Acutis und Pier Giorgio Frassati auf dem Petersplatz.

    Erstes großes Lehrschreiben:Papst Leo: Kirche immer an der Seite der Armen

    von Jürgen Erbacher
    mit Video
  3. Sarah Mullally besucht All Saints Church in Canterbury vor ihrer Ernennung zur ersten Erzbischöfin von Canterbury am 3. Oktober 2025.

    Erstmals Frau als Kirchenchefin:Sarah Mullally wird Oberhaupt der Anglikaner

    mit Video
  4. Ein Michigan State Trooper steht an der McCandlish Road in der Nähe einer Kirche in Grand Blanc am 28.09.2025 in den USA.

    Angreifer schießt und legt Feuer:Tote bei Angriff auf Kirche in den USA

    mit Video