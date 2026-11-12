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"Rückkehr in meine Heimat": Peru: Hunderttausende jubeln Leo XIV. zu - der mahnt zu Dialog

"Rückkehr in meine Heimat":Peru: Hunderttausende jubeln Leo XIV. zu - der mahnt zu Dialog

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Hunderttausende empfangen Papst Leo XIV. in Peru, wo er lange als Missionar und Bischof gelebt hat. Er nutzt die Rückkehr für einen Appell an die zerstrittene Politik des Landes.

Papst Leo XIV. in Peru

Im Rahmen seiner Südamerika-Reise ist Papst Leo XIV. zurück in seiner zweiten Heimat Peru. Er hat dort rund zwei Jahrzehnte als Bischof und Missionar gearbeitet.

12.11.2026 | 0:20 min

Papst Leo XIV. ist in Peru von mehreren Hunderttausend Menschen begeistert empfangen worden. Auf dem Weg vom Flughafen ins Zentrum der Hauptstadt Lima standen die Menschen entlang der Straßen über viele Kilometer dicht an dicht. Der Vatikan bezifferte ihre Zahl unter Berufung auf örtliche Behörden auf bis zu drei Millionen.

Der gebürtige US-Amerikaner hatte vor seiner Wahl zum Papst zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof in dem südamerikanischen Land verbracht. Er hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft. In einer ersten Rede rief das Oberhaupt der katholischen Kirche die zerstrittenen politischen Lager des Landes zur Verständigung auf. Viele Probleme ließen sich im Interesse der Bevölkerung "am besten durch Dialog und Zusammenarbeit lösen".

Das 35-Millionen-Einwohner-Land leidet seit vielen Jahren notorisch unter politischer Instabilität. Zudem wird die Schere zwischen Arm und Reich immer größer.

Peruaner hoffen auf bessere Zeiten

Leo wurde am Mittwoch (Ortszeit) am Flughafen von der rechtsgerichteten Präsidentin Keiko Fujimori empfangen. Die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori ist bereits das neunte Staatsoberhaupt binnen zehn Jahren. Durch den Besuch "ihres" Papstes erhoffen sich viele Peruaner bessere Zeiten. Immer wieder waren Sprechchöre "El Papa es peruano" ("Der Papst ist Peruaner") zu hören.

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Papst Leo XIV. hat bei seinem Argentinien-Besuch mit Blick auf die umstrittene Reformpolitik von Präsident Milei mehr Rücksicht auf schwächere Gruppen der Gesellschaft angemahnt.

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Leo wird sich bis Montag in seiner alten Heimat aufhalten - nach Uruguay und Argentinien ist es für ihn die letzte Station einer zwölftägigen Südamerika-Reise. Bei einem Empfang im Nationaltheater äußerte der 71-Jährige "tiefe Dankbarkeit über die Rückkehr in meine Heimat". "Heute verstehe ich, wie viel von diesem Land in mir weiterlebt und wie viel von meiner eigenen Geschichte auch Euch gehört."

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Leo ließ aber auch die Gelegenheit nicht aus, mahnende Worte an die peruanischen Parteien zu richten. "Ich möchte alle ermutigen, Ehrlichkeit, Rechtschaffenheit und die Bereitschaft zur Begegnung zu pflegen."

Er rief die Politik auf, Gräben zu überwinden. "Gelebte Demokratie bedeutet anzuerkennen, dass niemand alle Antworten besitzt und unterschiedliche Auffassungen einer aufrichtigen gemeinsamen Sorge um das Wohl des Landes nicht entgegenstehen." Fujimori hatte sich bei der Wahl dieses Jahr nur hauchdünn gegen einen linken Kandidaten durchgesetzt.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF-Morgenmagazin am 12.11.2026 ab 05:30 Uhr.

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Papst Leo XIVKatholische Kirche

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