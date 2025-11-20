COP30 in Belém wird von Feuer unterbrochen

Ein Brand auf dem Gelände der Klimakonferenz in Belém in Brasilien stoppt die Treffen für Stunden. Die UN spricht von einem begrenzten Schaden.

Auf dem Gelände der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém ist Feuer ausgebrochen. Das Gelände wurde evakuiert und bleibt vorerst geschlossen. Die Brandursache ist unklar. 20.11.2025 | 0:40 min

Nach dem Ausbruch eines Feuers bleibt das evakuierte Gelände der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém für mehrere Stunden gesperrt. Das Gelände werde "nicht vor 20 Uhr wieder öffnen", teilten die Vereinten Nationen als Veranstalter um kurz nach 16 Uhr Ortszeit mit. Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden, es sei ein "begrenzter Schaden" entstanden. Rund zwei Stunden zuvor war das Gelände nach dem Ausbruch evakuiert worden.

Merz kann die Stadtbild-Debatte auch auf brasilianisch: Empörung in Belém, Vorwürfe von Arroganz bis Rassismus - während Deutschland bei der COP30 eine Schlüsselrolle spielt. 18.11.2025 | 2:57 min

Feuer auf Konferenzgelände - Sitzungen für Stunden gestoppt

Nach Angaben von Umweltorganisationen, die die Verhandlungen als Beobachter begleiten, sollten am Donnerstag keine Verhandlungen mehr stattfinden.

Eigentlich sollte die Klimakonferenz am Freitag um 18 Uhr enden. Die Gipfel gingen auch in den vergangenen Jahren meist in die Verlängerung. Brasilien wollte allerdings pünktlich fertig werden - durch den Zwischenfall ist dies nun sehr unwahrscheinlich geworden.

Die Weltklimakonferenz COP 30 findet dieses Jahr in Belém statt, einer brasilianischen Millionenstadt im Amazonasgebiet. Nun geht diese ihrem Ende entgegen. Außer Symbolik – was hat sie gebracht? 20.11.2025 | 30:21 min