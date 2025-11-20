COP30 in Belém wird von Feuer unterbrochen

Pünktliches Ende unwahrscheinlich:COP30: Feuer unterbricht Klimakonferenz in Belém
Ein Brand auf dem Gelände der Klimakonferenz in Belém in Brasilien stoppt die Treffen für Stunden. Die UN spricht von einem begrenzten Schaden.
Nach dem Ausbruch eines Feuers bleibt das evakuierte Gelände der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém für mehrere Stunden gesperrt. Das Gelände werde "nicht vor 20 Uhr wieder öffnen", teilten die Vereinten Nationen als Veranstalter um kurz nach 16 Uhr Ortszeit mit. Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden, es sei ein "begrenzter Schaden" entstanden. Rund zwei Stunden zuvor war das Gelände nach dem Ausbruch evakuiert worden.
Feuer auf Konferenzgelände - Sitzungen für Stunden gestoppt
Nach Angaben von Umweltorganisationen, die die Verhandlungen als Beobachter begleiten, sollten am Donnerstag keine Verhandlungen mehr stattfinden.
Eigentlich sollte die Klimakonferenz am Freitag um 18 Uhr enden. Die Gipfel gingen auch in den vergangenen Jahren meist in die Verlängerung. Brasilien wollte allerdings pünktlich fertig werden - durch den Zwischenfall ist dies nun sehr unwahrscheinlich geworden.
