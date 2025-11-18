Kanzler-Kritik an brasilianischer Stadt:Lula da Silva: Merz hätte in Belém tanzen gehen sollen
Merz hat sich nach der Klimakonferenz in Brasilien abschätzig über Belém geäußert. Dafür erntet er Kritik aus Brasilien - und einen Tipp von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva.
Nach abschätzigen Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz über die brasilianische Gastgeberstadt der Klimakonferenz COP30 hat Präsident Luiz Inácio Lula da Silva gekontert.
Lula: Merz hätte tanzen gehen sollen
Merz hätte in Belém in eine Bar gehen, dort tanzen und die lokale Küche probieren sollen, "denn dann hätte er gemerkt, dass Berlin ihm nicht einmal zehn Prozent der Qualität bietet, die der Bundesstaat Pará und die Stadt Belém bieten", sagte Lula.
Jeder wisse, dass die Stadt arm sei, aber "ein so großzügiges Volk" habe "wie kaum ein anderer Ort auf der Welt".
Merz: Froh über Rückkehr nach Deutschland
CDU-Chef Merz hatte sich nach seiner Rückkehr aus Brasilien auf einem Handelskongress weniger positiv über Belém geäußert. Vor Vertretern der deutschen Wirtschaft sagte er:
"Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen von diesem Ort, an dem wir da waren (...) wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind", sagt er weiter. Man lebe in Deutschland "in einem der schönsten Länder der Welt".
Kritik an Merz in Brasilien
Mehrere brasilianische Medien hatten darüber berichtet. Das Nachrichtenportal "Diário do Centro do Mundo" schrieb von einem "unverschämten Vergleich". Der Bürgermeister der Stadt bezeichnete Merz' Aussagen als "unglücklich, arrogant und voreingenommen".
Belém gehört zu den ärmsten Städten Brasiliens. Für die Klimakonferenz ist allerdings viel Geld in die Stadt geflossen, in verschiedenen Stadtvierteln ist vieles neu gebaut und renoviert worden. Trotzdem gibt es an vielen Stellen verfallene Häuser, kaputte Straßen und vermüllte Gewässer.
