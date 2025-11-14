Fridays for Future: Protestaktionen für Klimaschutz

Anlässlich der Klimakonferenz in Brasilien haben deutschlandweit Tausende Menschen für mehr Klimaschutz protestiert. Sie forderten entschlossenes Handeln von der Bundesregierung.

In zahlreichen deutschen Städten sind Tausende Klimademonstranten auf die Straße gegangen. Anlass war die Klimakonferenz im brasilianischen Belém.

Die Bewegung Fridays for Future kritisiert, die deutsche Regierung gehe beim internationalen Klimaschutz nicht entschlossen genug vor und unterstütze weiterhin fossile Energien.

Deutschlandweite Aktionen in rund 75 Städten

In Hamburg beteiligten sich nach übereinstimmenden Angaben von Fridays for Future und Polizei etwa 1.000 Menschen.

In Köln waren es nach Angaben des Veranstalters etwa 3.000, in Dresden und München jeweils rund 700. Bundesweit gab es nach Angaben der Organisatoren in rund 75 Städten Aktionen. Vielerorts wurden die Demonstrationen mit einem Laternenumzug verbunden.

In Berlin versammelten sich nach ersten Polizeiangaben mindestens 450 Demonstranten friedlich vor dem Brandenburger Tor, später war von etwa 600 Menschen die Rede. Die Veranstalter sprachen von 2.000 Teilnehmern.

In der Hauptstadt zeigten Teilnehmerinnen und Teilnehmer den LED-Schriftzug "Keep your Promises" ("Haltet Eure Versprechen"). Auf Schildern war unter anderem zu lesen: "Mit Zukunftslust für Klimaschutz".

Mehrere Redner waren angekündigt, darunter Luisa Neubauer. Die Klimaaktivistin kritisierte zuvor im RBB die Ankündigung der Regierungskoalition von CDU und SPD, die von der Ampel-Regierung beschlossene Erhöhung der Luftverkehr-Ticketsteuer zurückzunehmen. Neubauer sprach von einem "Geschenk an Fluggesellschaften".