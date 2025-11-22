COP 30: Kein Ausstiegsfahrplan für Fossile im Abschlusstext

Die Länder der Weltklimakonferenz konnten sich nur auf wenige konkrete Ziele einigen. Einen verbindlichen Plan für die Abkehr von fossilen Energien enthält der Abschlusstext nicht.

Die EU hat sich bei der Weltklimakonferenz mit ihrer Forderung nach einer Abkehr von fossilen Energieträgern nicht durchgesetzt. Umweltminister Schneider zeigte sich enttäuscht. 22.11.2025 | 1:30 min

Trotz mehr als 19-stündiger Verlängerung hat sich die Weltklimakonferenz in Brasilien nicht darauf einigen können, einen verbindlichen Plan für eine Abkehr von Öl, Kohle und Gas zu erarbeiten. Die rund 200 Länder vereinbarten in Belém lediglich eine freiwillige Initiative, um die Klimaschutz-Anstrengungen der Staaten zu beschleunigen. Die brasilianische Präsidentschaft kündigte einen gesonderten Prozess für eine Abkehr aus den fossilen Energien an.

Die Verhandlungen, die eigentlich am Freitag hatten enden sollen, hatten sich am Ende schwierig gestaltet, bis zu einer Einigung waren mehrere Verhandlungsnächte und eine Verlängerung in den Samstag hinein nötig gewesen. "Als der Hammer fällt, gibt es Applaus, doch der Text fällt an vielen Stellen hinter den Erwartungen zurück", sagt ZDF-Reporterin Elisa Miebach. Den Ausstieg aus den vielen fossilen Energien erwähnt der Haupttext nicht.

Am Ende konnte sich die Welt einigen, aber nicht auf ein starkes Signal. „ Elisa Miebach, ZDF-Reporterin, Belém

Eigentlich sollte die UN-Klimakonferenz im brasilianischen Bélem am Freitag zu Ende gehen. Mit dem Abschlusstext sind viele Staaten nicht zufrieden. 21.11.2025 | 1:52 min

Kein Ausstiegsplan, keine konkreten Klimahilfen

Beschlossen wurde, dass reiche Staaten ihre Klimahilfen an ärmere Länder zur Anpassung an die Folgen der Erderhitzung deutlich erhöhen. Konkret ist von einer Verdreifachung bis 2035 die Rede. Finanzexperte Jan Kowalzig von Oxfam kritisierte, dass "kein Basisjahr für die Verdreifachung und kein konkreter Betrag" genannt wird. Der Betrag dürfte deutlich unter den von den Entwicklungsländern geforderten jährlich 120 Milliarden US-Dollar liegen.

Für das handfestere Ziel eines Fahrplans zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas hatte sich die Bundesregierung als Teil eines breiten Bündnisses aus rund 80 Staaten eingesetzt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Schon bei der Klimakonferenz vor zwei Jahren in Dubai hatte die Weltgemeinschaft eine Abkehr von diesen fossilen Brennstoffen beschlossen - wann und wie dies geschehen soll, wurde nun anders als erhofft in Belém nicht präzisiert.

Lange konnten sich die Delegierten des Klimagipfels nicht auf ein Abschlussdokument einigen. Die Weltklimakonferenz befinde sich in einer "Pattsituation", so Winnie Heescher. 22.11.2025 | 1:01 min

Kein Fortschritt bei Entwaldungs-Stopp

Für Brasilien ist das Ergebnis eine Bauchlandung. Noch zum Konferenzauftakt zu Beginn der vergangenen Woche hatte Präsident Luiz Inácio Lula da Silva erklärt, gebraucht würden Fahrpläne, die es der Menschheit ermöglichten, ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu überwinden sowie die Entwaldung zu stoppen und umzukehren. Damit hatte er bei vielen Gipfelteilnehmern hohe Erwartungen geweckt.

Der von Brasilien bewusst symbolisch ausgewählte Konferenzort am Rande des fürs Weltklima wichtigen Amazonas wurde zwar vielfach beschworen - doch auch einen konkreten "Waldaktionsplan", um die Zerstörung von Wald einzudämmen, beschloss die Konferenz nicht. Es wird lediglich an einen früheren Beschluss erinnert, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen.

Die Weltklimakonferenz in Belém sollte ein Ausstiegsdatum für fossile Energie festlegen. Doch das Abschlussdokument bleibt bislang vage. Inselstaaten und Europa üben Kritik. 21.11.2025 | 2:29 min

Fonds zum Schutz des Regenwaldes beschlossen

Was die Gastgeber vorweisen können, ist ein neuer Fonds zum Schutz des Regenwalds. Länder, die ihre Wälder erhalten, sollen nach dem neuartigen Modell belohnt werden. Umgekehrt sollen sie für jeden zerstörten Hektar Wald Strafe zahlen.

So spürbar wie in Brasilien war die Außenwelt selten auf einer Klimakonferenz: Mehrfach konnten die hallengroßen Zelte den heftigen tropischen Regengüssen nicht standhalten, es tropfte in die Flure hinein. Im Endspurt brach aus ungeklärter Ursache sogar ein Feuer aus und trieb alle auf die Straße. Der Druck von außen war ein deutlicher Kontrast zu den vorherigen Klimakonferenzen. Die Konferenz wurde von mehreren großen Protesten begleitet.

Die Weltklimakonferenz COP 30 findet dieses Jahr in Belém statt, einer brasilianischen Millionenstadt im Amazonasgebiet. Nun geht diese ihrem Ende entgegen. Außer Symbolik – was hat sie gebracht? 20.11.2025 | 30:21 min