Das "Heizungsgesetz" kommt weg. So hat es die Regierung angekündigt. Nach fast einem Jahr steht fest: Es bekommt einen neuen Namen. Die genauen Inhalte sind dagegen noch offen.

Beim Klimaschutz kommt Deutschland nur schleppend voran. Die Regierung hat große Ziele, doch viele Fragen bleiben offen. Warum zentrale Reformen stocken und steigende CO2-Preise verunsichern. 08.01.2026 | 3:23 min

Vom "Heizhammer" war 2024 die Rede und davon, dass den Menschen die Wärmepumpe aufgezwungen werden sollte. Auch wenn nicht alles stimmte, was damals geschrieben und gesagt wurde: Die Aufregung um die Änderung des Gebäudeenergiegesetz (GEG) war groß und bremste den Absatz mit Wärmepumpen und damit die dringend notwendige Wende im Gebäudebereich kräftig aus. Inzwischen hat sich die Branche zwar erholt. Die Angst vor neuem Chaos ist aber groß.

Die neue Bundesregierung wird das Gebäudeenergiegesetz von Robert Habeck, auch als "Heizungsgesetz" bekannt, laut Koalitionsvertrag abschaffen - und das neue "technologieoffener" machen. 17.06.2025 | 7:47 min

Regierung verspricht Abschaffung des Gebäudeenergiegesetzes

Grund sind die Pläne der Bundesregierung, das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das gerne auch "Heizungsgesetz" genannt wird, abzuschaffen. Das war schon im Wahlkampf der erklärte Plan.

Passiert ist das bisher nicht. Das liegt vor allem daran, dass in der Koalition noch darüber gestritten wird, wie ein mögliches neues Gesetz aussehen könnte. Vor allem geht es darum, wie strikt (SPD) oder weich (CDU) die Vorgaben beim Einbau neuer Heizungen künftig sein sollen.

Das "Heizungsgesetz" Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) gibt es eigentlich schon seit 2020. Seitdem regelt es die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden und zum Beispiel auch den Einsatz von Energieausweisen. Zum "Heizungsgesetz" wurde es erst Anfang 2024, nachdem eine Änderung den Einsatz erneuerbarer Energie beim Einbau neuer Heizungen auf mindestens 65 Prozent festlegte. Dafür gibt es aber viele Ausnahmen. Streit um den "Heizhammer" Die Diskussionen nach dieser Novelle waren groß und wurden nicht immer sachlich geführt. Von "Austauschpflicht" war die Rede und vom "Heizhammer". Dahinter stand die Angst vor sozialen Härten. Die daraufhin entschärfte Variante - so sind etwa auch Gasheizungen erlaubt, die in Zukunft auf den möglichen Betrieb mit Wasserstoff umgerüstet werden können - gilt bis heute.

Welche politischen und finanziellen Anreize führen Deutschland in Richtung Klimaneutralität? ZDF-Umweltexperte Mark Hugo blickt auf die aktuelle Lage und die Herausforderungen. 08.01.2026 | 6:44 min

Heizungs-Branche fürchtet Marktchaos

Bisher wurde mehrfach eine Einigung verschoben. "Das hat für erhebliche Verunsicherungen gesorgt", sagt Prof. Manfred Fischedick vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. "Menschen haben nicht mehr investiert, Unternehmen haben nicht mehr investiert. Jetzt braucht es Klarheit." Und auch in der Branche geht die Angst um:

Es wäre fatal, wenn wir jetzt erneut ein Marktchaos bekommen. „ Jasper Honig, Wärmepumpenhersteller Aira

Die EU-Kommission will auch nach 2035 neue Verbrennerfahrzeuge erlauben. Statt eines Komplettverbots soll der CO2-Ausstoß nun nur noch um 90 Prozent sinken. 16.12.2025 | 2:45 min

Neuer Name für neues "Heizungsgesetz"

Immerhin eines wurde nun im Dezember entschieden: "Das sogenannte Heizungsgesetz wird abgeschafft, es wird künftig Gebäudemodernisierungsgesetz heißen", erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). Bis Ende Februar soll es beschlossen sein, so der Plan. Bis dahin dürfte weiter über die Details gestritten werden.

Denn was genau im Gesetz mit neuem Namen stehen wird, ist noch offen. Laut Regierung soll es "technologieoffener, flexibler und einfacher" sein als das alte. Experte Fischedick erwartet allerdings nur "ganz, ganz wenige Änderungen".

Mehr wird man auch nicht durchsetzen können, weil man sonst den Klimaschutzzielen nicht gerecht wird. „ Prof. Manfred Fischedick, Wuppertal Institut

Daneben sei man auch auf europäischer Ebene an Rahmenbedingungen gebunden, so Fischedick.

Die Absatzzahlen des deutschen Heizungsmarkts sind im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahrszeitraum um 22 Prozent gesunken. Grund seien unklare politische Rahmenbedingungen. 26.07.2025 | 0:30 min

Strafzahlungen drohen bei Verfehlen der Ziele

Ohne moderne Heizungen, also vor allem Wärmepumpen, werde es in Zukunft nicht gehen. Das weiß wohl auch die Bundesregierung. Und auch, dass hohe Strafzahlungen drohen, sollten die auf EU-Ebene geforderten Ziele für den Gebäudesektor nicht erreicht werden.

Im Grundsatz könnte es also auch im neuen Gesetz mit neuem Namen bei der bisherigen Regelung bleiben, dass neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent oder in einer ähnlichen Größenordnungen aus erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Um "auf Klimakurs" zu bleiben, fordern genau das Umweltschutzverbände wie BUND oder WWF.

Auf der Deutschen Wärmekonferenz in Berlin diskutierten Experten darüber, wie die ehrgeizigen Klimaziele erreicht werden können. In Duisburg arbeitet man bereits an Lösungen. 14.10.2025 | 1:45 min

Warnung vor "fossiler Kostenfalle"

Aber auch, um Haushalte davor zu schützen, in die "fossile Kostenfalle" zu tappen, indem sie etwa weiter auf neue Gas-Heizungen setzen. Sicher ist nämlich: Heizen mit Öl und Gas wird künftig wegen des stetig steigenden CO2-Preises teurer werden.

Das Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) etwa erwartet, dass ein Vier-Personen-Haushalt, der noch mit Gas heizt, ab 2028 mit rund 1.000 Euro höheren Heizkosten pro Jahr rechnen müsste. Vor steigenden Kosten warnt auch der Verbraucherzentrale Bundesverband. Es dürfe daher keine Fehlanreize geben.

Auch wenn Details und auch der Umfang der künftigen Förderung klimafreundlicher Heizungen noch nicht feststehen: Wichtig sei vor allem, schnell wieder "echte Planbarkeit" zu haben - für Verbraucher und Branche, fordert Jasper Honig: "Wenn die Politik das Gesetz nun unter neuem Namen verpackt, um ein lange versprochenes Symbol einzulösen, sei es drum. Entscheidend ist, dass es inhaltlich keine Rückschritte gibt."

Mark Hugo ist Redakteur in der ZDF-Umweltredaktion.

Bürgergeld, Wehrdienst, D-Ticket und Co. : Das ändert sich 2026 Neues Jahr, viele Änderungen - ob Rente, Mindestlohn, Steuern oder Kindergeld. Worauf es 2026 ankommt: ein Überblick über die wichtigsten Neuerungen. von Tim Weber mit Video 2:00