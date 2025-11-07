Gipfel in Brasilien: Kommt nun der Klimakanzler Merz?

Friedrich Merz will in Belém ein Signal für den Klimaschutz setzen. Eine Beteiligung am von Brasilien eingeforderten Waldschutz-Fonds könnte das Profil des Kanzlers schärfen.

Kanzler Merz bei seiner Ankunft in Belém: Er wird dort eine Rede halten (gegen 10.45 Uhr Ortszeit; 14.45 Uhr MEZ). Quelle: dpa

Die Reise des Bundeskanzlers nach Brasilien ist eine der Anfänge: Friedrich Merz hat das erste mal in seinem Leben Südamerika betreten, nachdem er in der Nacht zum Freitag gelandet ist in Belém.

Die arme Millionenstadt heißt nicht zufällig nach der Geburtsstadt Jesu, zu deutsch also: Bethlehem. Denn sie liegt dort, wo der Amazonasfluss mündet und der Amazonaswald beginnt - die grüne Lunge der Welt.

Dort, im Nordosten des Kontinents, wird Merz von Brasiliens Präsident Lula da Silva zum Weltklimagipfel empfangen. "Dies ist eine Gelegenheit", so Lula über seine Ortswahl, damit sich der Kanzler und die ganzen Politiker aus aller Welt "ein Bild von der Realität des Amazonas machen" können. Sie treffen sich nun im größten tropischen Regenwald der Erde, der sich über neun Staaten ausdehnt - und doch in Gefahr steht, immer weiter zu verschwinden.

Brasiliens Präsident Lula: Rettung des Regenwalds

Lula will Geschichte schreiben und Merz soll ihm dabei helfen. Denn es geht um sehr viel Geld auf der "30. Vertragsstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen", wie die COP 30 auf dem Programmheft des Kanzlers korrekt übersetzt und ausgeschrieben heißt. Alle reichen Länder sollten sich "ihrer Verantwortung stellen", wie Lula es formuliert, durch die "Begleichung ihrer Schulden" - auch Deutschland.

Mit diesem schroff klingenden Vorwurf begründet Lula seinen Finanzplan zur Rettung des Regenwalds. Doch Deutschland reagiert geschmeidig: "Der Kanzler findet diese Finanzierungsinitiative sehr interessant", wird in deutschen Regierungskreisen versichert. Merz ist offenbar mit dem festen Willen angereist, da mitzumachen.

Bundeskanzler Merz landet um 0:17 Uhr Ortszeit in Belém am Amazonas. Quelle: ZDF

Lula und Merz wollen gemeinsam handeln

Der Linke Lula und der Konservative Merz, die sich schon zuvor trafen und in anderen weltpolitischen Fragen wie etwa zur Hilfe für die Ukraine und Haltung gegenüber Russland gar nicht grün sind, wollen hier gemeinsam handeln. Lulas Konstrukt, das Merz so gefällt, heißt TFFF, "Tropical Forest Forever Fund". Dieser "Ewige Regenwald Fonds" soll auf der COP in Belém ins Leben gerufen werden.

Brasilien will - und Deutschland könnte - mit jeweils einer Milliarde Dollar zu den ersten Geldgebern gehören. Wenn alle 50 Staaten sich beteiligten, deren Regierende hier zusammengekommen sind, sollten 25 Milliarden Dollar zusammenkommen. Und idealerweise von privaten Geldgebern aus aller Welt weitere 100 Milliarden.

Fonds für Regenwald - als Geschäftsmodell

Anders als bisher wäre diesmal Geld keine bloße Spende für die armen Tropenländer weltweit, damit die im Gegenzug ihre Waldrodung unterbänden. Der TFFF soll von selbst wachsen und arbeiten, sodass auch die Geberländer profitieren. Das eingesammelte Geld soll in Kapitalmärkte der Tropenwaldländer weltweit gesteckt werden, aber nur dann, wenn dort die jeweilige Entwaldungsrate sinkt.

Der Deal soll lauten: Je weniger gerodet wird, desto mehr Geld fließt in die dortigen Kapitalmärkte. Die Zinsen wiederum fließen an die Geber zurück. Alle sollen gewinnen.

TFFF-Idee: Positive Signale wohl auch aus SPD

Nun wird Merz auf dem Klimagipfel noch keine konkrete deutsche Summe nennen. Es muss noch geprüft werden, wie viel der ohnedies umstrittene Bundeshaushalt hergibt oder ob das Geld aus dem Sondervermögen für Klimaschutz stammen könnte. Nach dem idealen Finanzmodell gäbe die Bundesrepublik 250 Millionen und weitere 750 Millionen kämen von privaten Investoren, sodass am Ende Deutschland tatsächlich eine Milliarde Dollar beisteuern würde.

Jedenfalls scheinen auch die beiden in Belém anwesenden sozialdemokratischen Bundesminister für Umwelt und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, Carsten Schneider und Reem Alabali Radovan, so angetan von der TFFF-Idee, dass die an der SPD nicht scheitern würde.

Das wäre auch koalitionstechnisch ein kleiner Neubeginn in Gemeinsamkeit. Und Merz, der zuhause gegen das Aus des Verbrennungsmotors wettert, würde die COP 30 als Klimakanzler verlassen. So könnte sie dann enden, seine eintägige Brasilien-Reise der Anfänge.

Wulf Schmiese ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio und berichtet aus Belém.