Achtjähriger wurde Opfer von Verbrechen:Fall Fabian: Polizeiaktion bei Entsorgungsfirma nahe Güstrow
Mit Ganzkörperanzügen hat die Polizei ein Entsorgungsunternehmen durchsucht. Offenbar eine weitere Maßnahme im Fall um den getöteten Fabian, der die Region tief bewegt.
Nach dem Tod des achtjährigen Fabian hat die Polizei bei ihren Ermittlungen das Gelände eines Entsorgungsunternehmens nördlich von Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern in den Blick genommen. Dort waren am Donnerstag Beamte in weißen Schutzanzügen zu sehen. Eine Sprecherin der Rostocker Staatsanwaltschaft bestätigte die Aktion im Zusammenhang mit dem Fall, machte aber keine näheren Angaben. Zuvor hatte die "Ostsee-Zeitung" berichtet.
Die Beamten durchsuchten in Ganzkörperanzügen, mit Schutzmasken, Gummihandschuhen und Überziehern über den Schuhen unter anderem in einer Halle alte Kleidung. Auch Schaufeln hatten sie dabei. Die Aktion fand wenige Kilometer nördlich von Güstrow statt.
Suchmaßnahmen um Güstrow in den zurückliegenden Tagen
Die Leiche war am 14. Oktober gefunden worden. Der Junge war am 10. Oktober verschwunden. Laut Obduktion wurde er Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Ermittler halten sich mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe mit Details bedeckt. Eine Festnahme gab es bis zuletzt nicht.
Am Montag hatte die Polizei auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs südlich von Güstrow nach Spuren gesucht - wonach und ob die Suche erfolgreich war, sagte die Staatsanwaltschaft nicht.
Am Freitag vor einer Woche hatten Ermittler einen Tümpel am Fundort von Fabians Leiche nahe Klein Upahl südwestlich von Güstrow genauer untersucht, nachdem sie zuvor eigentlich schon vom Fundort abgezogen war. Die Feuerwehr hatte den Tümpel dafür bis zu einem niedrigen Wasserstand abgepumpt.
