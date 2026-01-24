Horror-Nachbar überfällt junges Paar:Mord-Waffe Armbrust - lautlos, tödlich und legal
von Rebecca Ricker
Laura Sudgens erlebte den Albtraum: Ihr Nachbar versuchte sie und ihren Partner, mit einer Armbrust umzubringen. Der Fall löste Kritik aus, wie einfach Armbrüste zu kaufen sind.
Das Leben von Laura Sudgen und ihrem Partner Shane Gilmer schien perfekt: Sie waren verliebt, erwarteten ein Kind und wohnten in einem Haus inmitten von Feldern und Wiesen in der britischen Kleinstadt Southburn. Nur der Nachbar, der in der anderen Doppelhaushälfte wohnte, war komisch.
Mit Axt bedroht
Anthony Lawrence grüßte nie, hörte bis spät in die Nacht laute Musik und ein starker Cannabis-Geruch drang aus der anderen Haushälfte. Eines Nachts ging Gilmer rüber, um sich zu beschweren. Da eskalierte die Situation: Mit einer Axt in der Hand drohte Lawrence, ihn und Laura Sudgen umzubringen.
Sudgen und Gilmer zeigten ihn bei der Polizei an und beschwerten sich bei der Hausverwaltung. Lawrence bekam eine Räumungsaufforderung. Von da an wurde es merkwürdig still im Nachbarhaus, Lawrence war oft unterwegs.
Mord über Monate geplant
Was Sudgen und ihr Partner Gilmer nicht ahnten: Ihr Nachbar bereitete monatelang einen Mordplan gegen sie vor. Stein für Stein trug er die Wand im Dachboden ab, um unbemerkt auf ihre Seite klettern zu können. Und er kaufte drei Armbrüste.
In einer Januarnacht 2018 wollte er den Plan umsetzen: Er ging über den Dachboden in die Haushälfte seiner Nachbarn und versteckte sich.
Sudgen und Gilmer waren im Restaurant und kamen spät nach Hause. Laura Sudgen war müde und ging nach oben ins Schlafzimmer. Doch sie hatte ein komisches Gefühl und öffnete langsam die Zimmertüren. Plötzlich entdeckte sie ihren Nachbarn Lawrence in einem Zimmer: eine Stirnlampe auf dem Kopf und eine Armbrust in der Hand. Da kam Shawn Gilmer die Treppe hoch. Lawrence schoss auf ihn.
Täter begeht Selbstmord
Lawrence schoss auch Laura Sudgen in den Kopf. Doch die Schwangere schaffte es aus dem Haus und rief die Polizei. Sie sah noch, wie Lawrence mit dem Auto floh.
Sudgen und ihr Partner Gilmer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sudgen überlebte. Aber Shane Gilmer starb an seinen Verletzungen.
Auch der Täter Anthony Lawrence ist tot: Zwei Tage nach dem Überfall fand die Polizei ihn in einem Wohnwagen. Er hatte eine Überdosis Tabletten genommen. "Ich war so wütend", sagt Laura Sudgen in der ZDFinfo-Doku "Last Night Out - der Horror-Nachbar". "Erst hatte er meine Familie zerstört - und sich dann das Leben genommen. Einfach nur sinnlos."
Kritik am einfachen Zugang zu Armbrüsten
Da Anthony Lawrence tot war, gab es kein Gerichtsverfahren. Trotzdem ordnete der Richter ein Ermittlungsverfahren zu den Todesumständen an. Dabei wurde klar, dass die Mordwaffe eine wichtige Rolle spielte für das Schicksal von Laura Sudgen und Shawn Gilmer.
Die Rettungskräfte waren wegen der Armbrust alarmiert. Sie mussten sich schützen und trafen daher erst spät am Tatort ein - Minuten, die Gilmer das Leben gekostet haben. Gemma Vine, die Anwältin von Laura Sudgen, erklärt: "Polizei und Rettungsdienst wussten, dass Armbrüste tödlich und lautlos sind und aus großer Distanz abgefeuert werden können."
In seinem Abschlussbericht kritisierte der Richter, wie leicht Armbrüste verfügbar sind. Jeder Erwachsene kann sich eine Armbrust kaufen, ohne weitere Kontrollen.
Laura Sudgen leidet auch Jahre nach dem Angriff immer noch an den Folgen ihrer Kopfverletzung. Trotzdem kämpft sie dafür, dass der Verkauf von Armbrüsten stärker reglementiert wird: "Ich könnte meiner Tochter vielleicht eines Tages sagen, dass das Gesetz wegen ihrem Vater geändert wurde", sagt sie.
Wie in Großbritannien kann in Deutschland jeder 18-Jährige eine Armbrust kaufen. Für sie gelten dieselben Regeln wie für Pfeil und Bogen: Eine Überprüfung der psychischen Gesundheit oder von Vorstrafen findet nicht statt, man braucht auch keinen Waffenschein.
Allerdings gibt es Einschränkungen, was die Handhabung angeht: Eine Armbrust muss in einem abgeschlossenen Schrank aufbewahrt werden und darf nicht zur Jagd verwendet werden, sondern nur als Sportgerät auf Schießständen.
