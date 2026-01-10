Amateure sind Mord-Serie auf der Spur:Cold Case in Kalifornien: Wer war der Zodiac-Killer?
von Kim Bachmann
Es ist einer der bekanntesten Cold Cases der USA. Der Zodiac-Killer soll in den 60ern fünf Menschen getötet haben, wurde aber nie gefasst. Können Amateure die Morde aufklären?
Benicia in Kalifornien: Es ist der 20. Dezember 1968. Die 16-jährige Betty Lou Jensen wartet auf den ein Jahr älteren David Arthur Faraday. Es ist ihr erstes Date. David holt Betty mit dem Auto seiner Mutter ab. Die beiden Teenager fahren erst in ein Drive-in-Restaurant und dann zu einem abgelegenen Wasserwerk - ein beliebter Ort für Liebespaare.
Doch ihr Date nimmt ein tragisches Ende. Gegen 23 Uhr finden Anwohner das Auto mit den Leichen. Schnell wird klar: Das war kein Unfall, das war Mord - Betty getötet durch fünf Schüsse in den Rücken, David durch einen Kopfschuss. Es gibt weder Zeugen noch Finger- oder Fußabdrücke.
Der Mord bleibt lange ein Rätsel. Doch sieben Monate später macht ein ähnlicher Mord Schlagzeilen. Auch hier wird ein Teenager-Paar erschossen: Darlene Ferrin und Michael Mageau. Darlene verstirbt am Tatort, Michael überlebt schwer verletzt.
Ende der 60er-Jahre wurden fünf Morde dem sogenannten Zodiac-Killer zugeschrieben. Die ersten Opfer waren Betty Lou Jensen und David Arthur Faraday. Im Juli 1969, etwa sieben Monate nach dem ersten Mord, erschoss der Zodiac-Killer die 22-jährige Kellnerin Darlene Ferrin, ihr 19-jähriger Freund Michael Mageau überlebte den Angriff schwer verletzt. Im September 1969 wurde Cecilia Shepherd mit einer Stichwaffe getötet, ihr Freund Bryan Hartnell überlebte.
Der Taxifahrer Paul Stine war das letzte Opfer des Zodiacs. Er wurde im Oktober 1969 erschossen. Der Zodiac-Killer behielt ein Stück vom T-Shirt des Opfers und schickte es der Polizei später als Beweis.
Verschlüsselte Codes: Markenzeichen des Zodiacs
Kurz nach dem Mord an Darlene Ferrin schickt ein Unbekannter ein Bekennerschreiben an die örtliche Presse unterzeichnet mit dem Namen "Zodiac", (Deutsch: Tierkreiszeichen) und einem Fadenkreuz. Es wird zum Symbol des Zodiac-Killers.
Von den Medien verlangt er, seine kryptischen Texte zu veröffentlichen, ansonsten werde er "am Freitagabend Blut vergießen". Die Zeitungen drucken die Briefe samt der verschlüsselten Nachricht ab. Die Botschaft erhält den Namen "Z 408" aufgrund der 408 Zeichen und Symbole, die die Nachricht umfasst. Es beginnt eine Jagd auf einen Mörder, bei der sich nicht nur Polizei und Geheimdienste, sondern über viele Jahre auch Privatpersonen beteiligen.
Ehepaar löst ersten Code
Innerhalb von wenigen Tagen löst ein Ehepaar aus Salinas in Kalifornien den ersten Code "Z 408". Bettye und Donald Harden wandeln jedes Zeichen in einen Buchstaben des lateinischen Alphabets um und kommen zu einem erschreckenden Ergebnis.
Der Zodiac Killer bekennt sich noch zu zwei weitere Morden Ende der 1960er- Jahre. Und: "Z408" bleibt nicht der einzige Code, den der Mörder hinterlässt. "Es gibt vier bestätigte Zodiac-Texte", sagt Tom Voigt, der Gründer eines Forums für Amateur-Ermittler im Fall der Zodiac-Morde: "Z 408", "Z 340", "Z 32" und "Z 13". Auch die weiteren drei Codes werden benannt nach der Anzahl an Zeichen, die die Texte beinhalten.
Amateur-Ermittler lösen nach 50 Jahren den zweiten Code
2020, und damit erst 50 Jahre später, können drei Hobby-Kryptografen den zweiten Code "Z 340" lösen. Einer von ihnen ist David Oranchak. Er erzählt in der ZDFinfo-Dokumentation "Tödliche Codes - Jagd auf den Zodiac-Killer", wie sie den Code knacken konnten.
Doch zu seiner Enttäuschung liefert der verschlüsselte Text nicht wie erwartet die Identität des Zodiac-Mörders. Oranchak mutmaßt, dass der Zodiac seinen Namen im Code "Z 13" offenbart.
Löst KI den Zodiac-Fall?
Laut Berichten der "Los Angeles Times" im Dezember 2025 soll der 50-jährige Alex Baber mithilfe von KI-Tools den entscheidenden Code geknackt haben. Die KI habe anhand der 13 Zeichen Millionen von möglichen Namen generiert und mittels öffentlicher Register und Informationen die Namen aussortiert. Geblieben ist der Name "Marvin M.". Doch ob es sich hierbei wirklich um den Zodiac-Killer handelt, ist bisher noch nicht geklärt.
