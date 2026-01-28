Nach Millionenraub: Erste Klagen gegen Sparkasse Gelsenkirchen

Raub im Tresorraum:Millionenraub: Erste Klagen gegen Sparkasse Gelsenkirchen
Nach dem spektakulären Millionenraub bei der Sparkasse Gelsenkirchen sind mehrere Klagen eingereicht worden. Der Geschädigten-Anwalt machte der Sparkasse schwere Vorwürfe.
Nach dem spektakulären Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen im Dezember haben erste Geschädigte Klage auf Schadensersatz eingereicht. Wie der Anwalt Daniel Kuhlmann am Mittwoch mitteilte, gingen drei Klagen beim Landgericht in Essen ein.
Sparkasse Gelsenkirchen: Beute in Millionenhöhe
Die Kläger machen die Bank für die Schäden haftbar und werfen ihr mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen vor. Maskierte Täter waren im Dezember über eine Tiefgarage in eine Filiale der Sparkasse Gelsenkirchen eingedrungen. Von dort bohrten sie sich über die Weihnachtsfeiertage in den Tresorraum mit Tausenden Schließfächern und erbeuteten Wertsachen in Millionenhöhe.
Klägeranwalt kritisiert Sicherheitsvorkehrungen der Sparkasse Gelsenkirchen
Der Fall sorgte deutschlandweit für Aufsehen und machte international Schlagzeilen. Unter den Klägern ist Kuhlmann zufolge ein Rentner, der nach dem Verkauf einer Wohnung Bargeld in Höhe von fast 400.000 Euro in seinem Schließfach gelagert hatte.
Ein weiterer Kläger ist der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens, der Bargeld, Schmuck und eine Rolex-Uhr im Wert von rund 120.000 Euro deponiert hatte. Der dritte Geschädigte hatte Gold im Wert von etwa 50.000 Euro eingelagert.
Dazu gehört für Kuhlmann vor allem die Frage, ob die Sparkasse hafte.
Ein renommierter Sachverständiger für Sicherungssysteme in Banken komme zu dem Schluss, dass der Einbruch mit "an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" hätte verhindert werden können, wenn die Bank Schutzvorkehrungen auf dem Stand der Technik gehabt hätte, sagte Kuhlmann.
Sparkasse Gelsenkirchen: Bankräume ausreichend gesichert
Das Gericht in Essen und die Sparkasse Gelsenkirchen äußerten sich zunächst nicht zu den Klagen. Das Geldinstitut hatte jedoch nach der Tat mitgeteilt, es sei selbst Opfer des Verbrechens und die Räumlichkeiten seien "nach anerkanntem Stand der Technik gesichert" gewesen.
Bei dem Einbruch Ende Dezember hatten die Täter mehrere Sicherheitssysteme überwunden und sich direkt in den Tresorraum der Filiale gebohrt. Dort räumten sie rund 3.100 Kundenschließfächer aus.
Der Gesamtschaden wurde kurz nach dem Einbruch von der Polizei auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag geschätzt, er könnte aber auch noch wesentlich höher liegen. Die Ermittlungen laufen weiter auf Hochtouren. Die Polizei geht etwa 600 Hinweisen nach, es gibt aber aktuell keine heiße Spur, wie ein Polizeisprecher sagte.
