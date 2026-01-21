Aktenzeichen XY vom 21. Januar: Das sind die ersten Ergebnisse

Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.

Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

Die aktuelle Sendung thematisierte unter anderem zwei Morde, die Jahre später noch Fragen aufwerfen. Alle Informationen zu den Fällen der Sendung finden Sie unter: faelle-aktenzeichenxy.de. 21.01.2026 | 90:22 min

Ein Einbruch von historischem Ausmaß, brutale Raubüberfälle und gleich mehrere ungeklärte Mordfälle: Die aktuelle Ausgabe von "Aktenzeichen XY…Ungelöst" hat viele Zuschauerinnen und Zuschauer bewegt - und zugleich neue Hoffnung bei den Ermittlern geweckt. In mehreren Fällen gingen konkrete Hinweise ein, denen die Polizeibehörden jetzt nachgehen.

Spektakulärer Einbruch in Sparkasse: Möglicher Tatverdächtiger im Visier

Besonders spektakulär: der Einbruch in der Gelsenkirchener Sparkasse. Mit einem industriellen Bohrer verschafften sich die Täter Zugang zu mehr als 3.000 Bankschließfächern. Die Kripo Gelsenkirchen hat inzwischen konkrete Ansätze zu einem Tatverdächtigen - und setzt nun auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Cold Case Sonja Hurler: Viele Zuschaueranrufe mit neuen Hinweisen

Die mit Abstand meisten Anrufe gingen zum Fall Sonja Hurler ein. Das 13-jährige Mädchen wurde 1981 in Kempten brutal ermordet. Zuschauer meldeten sich mit Namen von Personen, die damals Verbindungen nicht nur nach Kempten, sondern auch zu einem ähnlich gelagerten Fall im Jahr 1973 in Fürth gehabt haben sollen. Auch kamen Hinweise zu einer Christophorus-Medaille, die dem Täter wohl gehört haben soll. Die Polizei prüft diese neuen Spuren nun.

Rätselhafter Einbruch in Hamburg: Sprachaufnahmen führen zu Hinweise auf Täter

In Hamburg ging es um einen schweren Raub an einem älteren Ehepaar - doch die Täter machten keine Beute und riefen im Anschluss sogar selbst die Polizei. In der Sendung wurden die Originalstimmen der Täter abgespielt - offenbar mit Wirkung: Zuschauer erkannten bei einer Stimme eine bekannte Sprechtechnik, die genutzt wird, um Stottern vorzubeugen. Ein Detail, das den Ermittlern bei der Identifizierung helfen könnte.

Raubüberfall auf 84-Jährigen: Hinweise auf Verkaufs-Angebote im Internet liefern mögliche Spur zur Beute

Auch im Fall Bochum hoffen die Beamten auf weitere Hinweise: Ein 84-Jähriger, der sein Leben lang gespart hatte, wurde brutal überfallen. Neben dem Geld verschwanden auch Wertgegenstände - unter anderem eine Uhr. Mehrere Zuschauer meldeten sich und berichteten von Verkaufsangeboten einer ähnlichen Uhr im Internet. Die Polizei wird nun prüfen, ob es sich um die Beute handeln könnte

