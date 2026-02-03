Block-Prozess - mutmaßlicher Entführer: "Zeit, Wahrheit zu sagen"

68-Jähriger Chef der Sicherheitsfirma:Mutmaßlicher Block-Entführer: "Zeit, die Wahrheit zu sagen"
Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder gibt der mutmaßliche Entführer am 35. Prozesstag Fehler zu. Er selbst habe geglaubt, im Recht zu handeln. Nun aber wolle er auspacken.
Der mutmaßliche Entführer der Block-Kinder hat vor dem Landgericht Hamburg angekündigt, angeblich falschen Darstellungen zum Tatablauf entgegentreten zu wollen. Dies sei der Grund, warum er sich zu einer Aussage in Deutschland entschlossen habe, sagte der Geschäftsführer einer israelischen Sicherheitsfirma auf die Frage, wie es zu seiner Zeugenaussage gekommen sei. "Ich habe verstanden, dass es Zeit für mich ist, die Wahrheit zu sagen."
Ihm sei klar geworden, dass er hinsichtlich der Legalität der Rückholung der Kinder "schlechte Ratschläge erhalten" habe. Der Zeuge sagte:
Mutmaßlicher Entführer-Chef: Habe das Wohnmobil gefahren
Als er von einem Anwalt erfahren habe, dass möglicherweise ein Haftbefehl gegen ihn vorliege, habe er sich entschlossen, nach Deutschland zu fahren. "Das Beste ist, herzukommen mit allen Beweisen", sagte er. Gegenleistungen für seine Aussage seien ihm nicht in Aussicht gestellt worden.
Dem angeblichen Ex-Mossad-Agenten wird vorgeworfen, die Entführung der damals zehn und 13 Jahre alten Block-Kinder aus Dänemark in der Silvesternacht 2023/24 organisiert und durchgeführt zu haben. Zum Auftakt des heutigen 35. Verhandlungstages gab der 68-Jährige zu, das Wohnmobil, mit dem die Entführer damals die Kinder aus Dänemark auf einen Bauernhof in Süddeutschland gebracht hatten, gefahren zu haben.
Zeuge glaubte, Rückholung der Block-Kinder sei legal
Mitte 2024 habe er in Israel von Ermittlungen wegen Kindesentführung in Deutschland erfahren, sagte der Zeuge. Bis dahin sei er davon ausgegangen, dass die Rückholung der Kinder vom Vater aus Dänemark mit deutschem Recht vereinbar sei. Dies sei ihm damals in Hamburg auch immer wieder versichert worden.
Er habe gehofft, dass die Unternehmerin Christina Block und der ebenfalls angeklagte Familienanwalt den Ermittlern die Wahrheit sagen würden. Aber dann habe er verschiedene Versionen über die Tat in der Zeitung gelesen.
Block-Verteidiger: Sicherheitsfirma handelte im Alleingang
Ein früherer Verteidiger Blocks hatte zunächst erklärt, dass die Mutter seiner Mandantin vor ihrem Tod im Sommer 2023 die Entführung der Kinder beauftragt haben könnte.
Der neue Verteidiger Blocks hatte die Entführung später als Alleingang der israelischen Sicherheitsfirma bezeichnet. Block selbst sagte im Prozess aus, die Firma habe sich nur um die Cybersicherheit in einem Hotel der Unternehmensgruppe kümmern sollen.
Block-Entführung ging jahrelanger Sorgerechtsstreit voraus
Christina Blocks Ex-Mann Stephan Hensel hatte die Kinder nach einem Wochenendbesuch in Dänemark im August 2021 nicht zurückgebracht. Es folgte ein jahrelanger, erbitterter Sorgerechtsstreit. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette "Block House", Eugen Block, ist angeklagt, schließlich die Entführung ihrer Kinder nach Deutschland in Auftrag gegeben zu haben. Sie bestreitet die Vorwürfe.
