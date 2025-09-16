Ex-BND-Chef Hanning: Ermittlungen im Entführungsfall Block

Im Entführungsfall Block rückt jetzt auch der frühere BND-Chef August Hanning ins Visier der Ermittler: Er soll einen gescheiterten Entführungsversuch geplant haben.

Ex-BND-Chef August Hanning soll im Zusammenhang mit dem Fall Block im Visier der Ermittler stehen. (Archivfoto) Quelle: Imago

Der Kriminalfall um die gewaltsame Verschleppung von zwei Kindern der Steakhausketten-Erbin Christina Block ist um eine zusätzliche Wendung reicher: Wegen des Verdachts der Beteiligung an Entführungs- und Diskreditierungsplänen rückten Ermittler am Dienstag zu einer Razzia gegen den früheren Präsidenten des Bundesnachrichtendiensts (BND), August Hanning, aus. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Hamburg mit. Sie ermittelt nach eigenen Angaben schon seit dem Frühjahr gegen ihn.

Der 79-jährige Hanning und ein ebenfalls beschuldigter früherer Mitarbeiter des Hamburger Landeskriminalamts sollen als "Verantwortliche einer Sicherheitsfirma" im Auftrag von Block einen Auftrag für einen Entführungsversuch der Kinder angenommen haben, der gescheitert sei. Für den Auftrag seien mehr als 100.000 Euro gezahlt worden. Hanning weist die Vorwürfe nach Angaben seines Anwalts Leon Kruse zurück.

Erster Entführungsversuch gescheitert

Bereits gut ein Jahr vor der Entführung der beiden Kinder der Hamburger Gastronomie-Unternehmerin in der Silvesternacht 2023/24 soll es einen Versuch gegeben haben, die Kinder aus der Obhut des ebenfalls sorgeberechtigten Vaters zur Mutter zurückzuholen. Laut Staatsanwaltschaft sah der Tatplan vor, die Kinder am Morgen des 9. November 2022 auf dem Schulweg in Süddänemark abzupassen, deren Begleitung abzulenken und der Kindesmutter zu ermöglichen, mit den Kindern im Auto davonzufahren.

Blocks Ex-Mann Stephan Hensel habe aber verdächtige Personen an seinem Wohnhaus bemerkt und die dänische Polizei gerufen.

Falsche Pädophilie-Vorwürfe gegen Vater?

Hanning und dem anderen pensionierten Beamten wird ferner vorgeworfen, zusammen mit Christina Block und einer israelischen Sicherheitsfirma geplant zu haben, Hensel und dessen familienrechtlichen Anwalt durch falsche Pädophilie-Vorwürfe zu diskreditieren. Dazu sollen sie eine Festplatte mit Darstellungen sexueller Gewalt an Kindern auf seinem Wohngrundstück versteckt haben.

Auch werde geprüft, ob und inwieweit die beiden Beschuldigten an der Entführung in der Silvesternacht 2023/24 beteiligt waren.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden am Donnerstag im In- und Ausland 13 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Es handelte sich um acht Wohn- und Geschäftsadressen von Hanning und dem ehemaligen LKA-Beamten sowie weitere Objekte von "Nichtverdächtigen" in mehreren Bundesländern und der Schweiz.

Gegenseitige Vorwürfe im Sorgerechtsstreit

Block und mehrere weitere Angeklagte müssen sich seit Juli in einem Prozess vor dem Hamburger Landgericht wegen der Verschleppung ihrer Kinder verantworten. Laut Anklage wurden sie von maskierten Männern dabei in Dänemark dem Vater entrissen und zur Mutter nach Deutschland gebracht, wo sie später unverletzt der Polizei übergeben wurden. Block soll den Entführungsauftrag gegeben haben, was sie vor Gericht vehement bestreitet.

Hintergrund des Falls ist ein jahrelanger, erbitterter Sorgerechtsstreit zwischen Block und Hensel. Das Elternpaar teilte sich zunächst noch das Umgangsrecht, 2021 behielt der inzwischen in Dänemark lebende Vater zwei der vier gemeinsamen Kinder aber bei sich.

Laut Blocks Verteidigung ignorierte er Gerichtsentscheidungen. In dem Fall werfen beide Seiten einander massives Fehlverhalten zu Lasten der Kinder vor.

Verbindungen zu Geheimdiensten

Der BND ist der deutsche Auslandsnachrichtendienst. Hanning leitete die Behörde zwischen 1998 und 2005. Bis 2009 war er Staatssekretär im Bundesinnenministerium.

Im Kriminalfall Block spielen mutmaßliche Verbindungen zu Sicherheitsfirmen ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter bereits seit längerer Zeit eine Rolle. Auch bei einem laut Anklage von Block mit der Entführung beauftragten israelischen Sicherheitsunternehmen stehen Berührungspunkte mit Geheimdiensten wie Mossad oder Schin Bet im Raum.