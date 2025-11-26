Aktenzeichen XY vom 26. November: Das sind die ersten Ergebnisse

Bei den aktuellen Fällen von Aktenzeichen XY ist die Polizei wieder auf Ihre Mithilfe angewiesen. Ein erster Überblick über die vielversprechenden Zuschauerhinweise.

Das sind die ersten Ergebnisse zu den Fällen

Zu allen gezeigten Fällen der aktuellen Ausgabe gab es Hinweise der XY-Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Beamten im Studio waren in regem Austausch mit ihren Heimat-Dienststellen.

Die Hinweise wurden abgeglichen und priorisiert. Ob sie zur Ermittlung der Täter führen werden, werden die nächsten Wochen zeigen.

Mord an fünfjährigem Mädchen: Hinweise zu den Handschuhen des Täters

Besonders nahe gegangen ist dem XY-Publikum der Mord an der fünf Jahre alten Zeynep. Das Mädchen war 1986 in der Nähe ihres Elternhauses in Neuenrade ermordet worden. Wichtige Spuren für die Kripo waren zwei Handschuhe und ein Taschenmesser.

Alle drei Gegenstände waren in der Nähe des Tatorts gefunden worden. Hier meldete sich ein Zuschauer, der glaubt zu wissen, wem diese Handschuhe damals gehört haben. Der Spur wird aktuell nachgegangen.

Gleich mehrere Zuschauer haben sich bereit erklärt, die bisherige Belohnung von 5.000 Euro deutlich zu erhöhen.

Raubüberfall auf Familie in Villa: Hinweise zu den Täterbeschreibungen

In der Nähe von Neu-Ulm war eine Familie auf dem eigenen Anwesen überfallen worden. Die Täter waren wohl davon ausgegangen, dass es in dem Haus einen Tresor und viel Bargeld gibt. Doch beides war nicht vorhanden.

Also packten sie wahllos andere Sachen ein, die sie für wertvoll hielten. Abtransportiert haben sie das Raubgut in Koffern und Reisetaschen der Opfer. In diesem Fall machten Zuschauerinnen und Zuschauer Angaben zu den Personenbeschreibungen der Täter.

Einer hatte seine gelben Haushaltshandschuhe umgestülpt, was wohl für bestimmte Berufsgruppen charakteristisch ist.

Brutaler Raubüberfall auf 91-Jährigen: Angaben zum Phantombild eines der Täter

Der Raubüberfall auf einen 91-Jährigen in der Nähe von Holzminden hatte tragische Folgen für das Opfer. Er erholte sich nicht mehr von dem Schock und starb ein Jahr später. Mindestens einer der beiden Täter war bei einem anderen Raub auf eine 59-jährige Frau in der Nähe von Vechta beteiligt.

Zu diesem Raubüberfall wurde ein Phantombild gezeigt. Dies war die größte Hoffnung für die Ermittler. Der Täter hat ein sehr markantes Aussehen und fällt durch seine Körpergröße von ca. 1,55 Meter auf. Hierzu gab es bereits mehrere Hinweise, auch aus Polizeikreisen.

Die an der Sendung beteiligten Kripo-Dienststellen sind alle zuversichtlich, bei den Ermittlungen voranzukommen. Sollten die Fälle geklärt werden oder sich neue Fragen ergeben, werden wir darüber in den nächsten Sendungen berichten.

