  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Merz: USA wenden sich ab "von einer regelbasierten Ordnung"

Trumps Kurs in der Weltpolitik:Merz: USA wenden sich "von einer regelbasierten Ordnung" ab

|

Kanzler Merz warnt: Die USA rücken ab von einer regelbasierten Ordnung hin zu rein machtzentrierter Politik. Europa müsse nun eigene Interessen wahren und Stärke zeigen.

CDU-Wahlkampf im Südwesten

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich zur Entwicklung der US-Außenpolitik unter Präsident Trump geäußert. Er sehe eine Entwicklung "hin zu einer reinen Macht- und interessengeleiteten Politik".

16.01.2026 | 1:17 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Europa dazu aufgerufen, sich von den USA zu emanzipieren und nicht unnötig klein zu machen. "Wir erleben, dass unser wichtigster Verbündeter auf der Welt - und das sind bis heute die Vereinigten Staaten von Amerika -, sich abwendet von einer regelbasierten Ordnung", sagte er bei einer CDU-Wahlveranstaltung in Heddesheim bei Mannheim. Statt sich am Völkerrecht zu orientieren, gehe die Entwicklung der US-Politik "hin zu einer reinen Macht- und interessengeleiteten Politik".

"Aber wir dürfen dann doch nicht den Kopf in den Sand stecken und versuchen, in irgendeiner Nische zu überleben", sagte der Kanzler bei der Veranstaltung mit dem baden-württembergischen Spitzenkandidaten der CDU Manuel Hagel. "Die Rechnung geht nicht auf. Wir leben nicht in einer Nische", mahnte Merz.

Wir leben in einer der größten und erfolgreichsten Industrienationen der Welt.

Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Um respektiert zu werden, müsse Deutschland lernen, seine Interessen auch wahrzunehmen.

Rechts im Bild sieht man den Host Mirko Drotschmann, links zu sehen ist US-Präsident Donald Trump mit Bundeskanzler Friedrich Merz

Sicherheit, Digitalisierung und Wirtschaft: Mirko Drotschmann analysiert die wachsende Abhängigkeit Deutschlands von den USA seit Donald Trumps erneuter Amtszeit.

15.01.2026 | 13:05 min

Merz: USA "schauen nicht auf uns, wenn wir uns klein machen"

Merz setzt zudem offenbar nicht mehr auf Änderungen bei Donald Trump. Diesen könne man kritisieren. "Aber was nutzt Kritik, wenn derjenige, dem sie gilt, darauf nicht reagiert, sondern das, was er tut, für richtig hält", sagte der CDU-Vorsitzende. Auch die Amerikaner schauten auf Deutschland, sagte Merz weiter.

Aber sie schauen nicht auf uns, wenn wir uns klein machen, wenn wir uns wegducken, sondern sie werden uns nur respektieren, wenn wir Bündnispartner haben in Europa, die mit uns die gleiche Sprache sprechen.

Friedrich Merz (CDU), Bundeskanzler

Dafür müsse man aus einer Position der Stärke heraus argumentieren können, sagte Merz und forderte, die Wirtschaft stärker auf Wettbewerbsfähigkeit auszurichten.

Blick über Nuuk aus dem achten Stock eines Wohngebäudes. Nach erfolglosen Gesprächen in Washington zur Beilegung des Grönland-Konflikts schickt Deutschland Soldaten auf die Arktisinsel.

Nach den erfolglosen Verhandlungen zwischen den USA und Dänemark um die amerikanischen Gebietsansprüche auf Grönland entsendet die Bundeswehr 13 Soldaten zu einem Erkundungseinsatz.

16.01.2026 | 1:45 min

Merz: Lösung der Probleme "in unserer Hand"

In Deutschland selbst werde man wieder lernen müssen, mehr und länger zu arbeiten, sagte Merz. Man müsse die industrielle Basis erhalten, sonst seien die anstehenden Probleme nicht zu lösen.

Man kämpfe in vielerlei Hinsicht um die Zukunft dieses Landes, außenpolitisch wie innenpolitisch. "Wir trauen uns die Lösung der Probleme zu, weil die Lösung dieser Probleme auch in unserer Hand liegt."

Quelle: dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Merz kritisiert US-Politik auf Wahlkampfveranstaltung" am 13.01.2026 um 22:12 Uhr.
Themen
Friedrich MerzDonald TrumpCDUEuropäische UnionWahl in Baden-Württemberg

Mehr Hintergründe zum Thema

  1. Präsident Donald Trump spricht während einer Veranstaltung zur Förderung von Investitionen in die Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten im East Room des Weißen Hauses am 16.01.2026, in Washington.

    US-Präsident erhebt Besitzanspruch:Grönland-Pläne: Trump droht Gegnern mit Strafzöllen

    mit Video2:54
  2. Annalena Baerbock bei Maybrit Illner am 15. Januar 2026

    Trumps neue Weltordnung?:Baerbock bei Illner: "Charta der UN ist kein Wunschkonzert"

    von Torben Schröder
    mit Video68:07
  3. Donald Trump steht vor einem Mikro.
    Interview

    Weltordnung im Umbruch:Neumann: "Trump will eine Welt der Großmächte"

    mit Video1:32
  4. Kaja Kallas, Vizepräsidentin Europäische Kommission
    Interview

    EU-Außenbeauftragte im ZDF:Kallas: Europas wirtschaftliche Stärke "gibt uns Macht"

    mit Video9:48