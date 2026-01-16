Merz: USA wenden sich ab "von einer regelbasierten Ordnung"

Trumps Kurs in der Weltpolitik:Merz: USA wenden sich "von einer regelbasierten Ordnung" ab
Kanzler Merz warnt: Die USA rücken ab von einer regelbasierten Ordnung hin zu rein machtzentrierter Politik. Europa müsse nun eigene Interessen wahren und Stärke zeigen.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Europa dazu aufgerufen, sich von den USA zu emanzipieren und nicht unnötig klein zu machen. "Wir erleben, dass unser wichtigster Verbündeter auf der Welt - und das sind bis heute die Vereinigten Staaten von Amerika -, sich abwendet von einer regelbasierten Ordnung", sagte er bei einer CDU-Wahlveranstaltung in Heddesheim bei Mannheim. Statt sich am Völkerrecht zu orientieren, gehe die Entwicklung der US-Politik "hin zu einer reinen Macht- und interessengeleiteten Politik".
"Aber wir dürfen dann doch nicht den Kopf in den Sand stecken und versuchen, in irgendeiner Nische zu überleben", sagte der Kanzler bei der Veranstaltung mit dem baden-württembergischen Spitzenkandidaten der CDU Manuel Hagel. "Die Rechnung geht nicht auf. Wir leben nicht in einer Nische", mahnte Merz.
Um respektiert zu werden, müsse Deutschland lernen, seine Interessen auch wahrzunehmen.
Merz: USA "schauen nicht auf uns, wenn wir uns klein machen"
Merz setzt zudem offenbar nicht mehr auf Änderungen bei Donald Trump. Diesen könne man kritisieren. "Aber was nutzt Kritik, wenn derjenige, dem sie gilt, darauf nicht reagiert, sondern das, was er tut, für richtig hält", sagte der CDU-Vorsitzende. Auch die Amerikaner schauten auf Deutschland, sagte Merz weiter.
Dafür müsse man aus einer Position der Stärke heraus argumentieren können, sagte Merz und forderte, die Wirtschaft stärker auf Wettbewerbsfähigkeit auszurichten.
Merz: Lösung der Probleme "in unserer Hand"
In Deutschland selbst werde man wieder lernen müssen, mehr und länger zu arbeiten, sagte Merz. Man müsse die industrielle Basis erhalten, sonst seien die anstehenden Probleme nicht zu lösen.
Man kämpfe in vielerlei Hinsicht um die Zukunft dieses Landes, außenpolitisch wie innenpolitisch. "Wir trauen uns die Lösung der Probleme zu, weil die Lösung dieser Probleme auch in unserer Hand liegt."
Mehr Hintergründe zum Thema
US-Präsident erhebt Besitzanspruch:Grönland-Pläne: Trump droht Gegnern mit Strafzöllenmit Video2:54
Trumps neue Weltordnung?:Baerbock bei Illner: "Charta der UN ist kein Wunschkonzert"von Torben Schrödermit Video68:07
- Interview
Weltordnung im Umbruch:Neumann: "Trump will eine Welt der Großmächte"mit Video1:32
- Interview
EU-Außenbeauftragte im ZDF:Kallas: Europas wirtschaftliche Stärke "gibt uns Macht"mit Video9:48