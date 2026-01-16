  3. Merkliste
Trumps Grönland-Pläne: US-Präsident droht Gegnern mit Strafzöllen

|

Seit Tagen sorgt Donald Trump mit seinem Besitzanspruch auf Grönland für große Unruhe. Nun hat der US-Präsident Ländern, die sich seinen Plänen entgegenstellen, mit Zöllen gedroht.

Präsident Donald Trump spricht während einer Veranstaltung zur Förderung von Investitionen in die Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten im East Room des Weißen Hauses am 16.01.2026, in Washington.

US-Präsident Donald Trump will Grönland den USA einverleiben.

Quelle: AP

US-Präsident Donald Trump hat mit Strafzöllen gegenüber Ländern gedroht, die sich seinen Plänen für eine Übernahme Grönlands widersetzen. "Ich werde möglicherweise Zölle gegen Länder verhängen, die bei Grönland nicht mitmachen", sagte Trump ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Er bekräftigte zudem seine Position, die USA bräuchten die zu Dänemark gehörende Arktis-Insel "für die nationale Sicherheit".

Soldaten am Arktisk Kommando in Nuuk vorbei. Das Arktisk Kommando (Arktisches Kommando) ist eine Einheit der dänischen Streitkräfte mit Sitz in Nuuk, Grönland.

Die Bundeswehr und andere europäische Länder schicken Soldaten zur Erkundung auf die Arktisinsel - die USA drohen mit Zöllen.

16.01.2026 | 1:48 min

Trump erhebt seit Wochen Besitzanspruch auf Grönland

Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder den US-Besitzanspruch auf Grönland erhoben und dies mit nationalen Sicherheitsinteressen der USA in der Arktis begründet. Die Rede war von einem Kauf der Arktis-Insel, aber auch militärische Gewalt schloss Trump nicht aus.

Angesichts der Drohungen des US-Präsidenten hatte am Donnerstag eine militärische Erkundungsmission mehrerer Nato-Staaten in Grönland begonnen, an der auch Deutschland beteiligt ist. Sie sollen in Grönland nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums auch Planungen für eine Militärübung vorbereiten. Zuvor war ein Krisentreffen der Außenminister Dänemarks und Grönlands mit US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio in Washington ergebnislos geblieben.

A Royal Danish Air Force military plane is seen at the airport of Nuuk, Greenland, on Thursday.

Nach erfolglosen Grönland-Gesprächen in Washington schicken mehrere Nato-Länder Soldaten auf die Arktisinsel. Die US-Regierung zeigt sich in einer ersten Reaktion unbeeindruckt.

16.01.2026 | 2:37 min

Grönland und Dänemark: Proteste gegen Trump-Pläne erwartet

In Dänemark und Grönland werden am Samstag große Proteste gegen die von US-Präsident Donald Trump erhobenen Besitzansprüche auf Grönland erwartet. Tausende Menschen haben in Online-Netzwerken angekündigt, an den von grönländischen Verbänden organisierten Protesten in Kopenhagen, Nuuk und anderen Städten teilzunehmen.

Grafische Karte Grönland und Dorf an der grönländischen Küste

Grönland liegt im arktischen Meer vor der Küste Kanadas. Nur etwa 56.500 Menschen leben dort. Ein kurzer Überblick.

07.01.2026 | 0:55 min

In Kopenhagen soll es einen Protestzug unter dem Motto "Hände weg von Grönland" zur US-Botschaft geben. In Grönland stehen die Proteste unter dem Motto "Grönland gehört den Grönländern". Grönland gehört als autonomes Gebiet zu Dänemark, das wie die USA Nato-Mitglied ist. Der Konflikt um die Arktis-Insel droht daher auch die Nato zu spalten.

:Kampfzone Arktis: Holt Trump sich Grönland?

Donald Trump hat Grönland im Visier. Nach dem US-Angriff auf Venezuela wächst die Sorge: Was kommt als Nächstes? Verleiben sich die USA nun Grönland ein?
Quelle: AFP, AP
Über dieses Thema berichtete heute am 16.01.2026 ab 17:00 Uhr.
