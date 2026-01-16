Trumps Grönland-Pläne: US-Präsident droht Gegnern mit Strafzöllen

US-Präsident erhebt Besitzanspruch:Grönland-Pläne: Trump droht Gegnern mit Strafzöllen
Seit Tagen sorgt Donald Trump mit seinem Besitzanspruch auf Grönland für große Unruhe. Nun hat der US-Präsident Ländern, die sich seinen Plänen entgegenstellen, mit Zöllen gedroht.
US-Präsident Donald Trump hat mit Strafzöllen gegenüber Ländern gedroht, die sich seinen Plänen für eine Übernahme Grönlands widersetzen. "Ich werde möglicherweise Zölle gegen Länder verhängen, die bei Grönland nicht mitmachen", sagte Trump ohne weitere Einzelheiten zu nennen.
Er bekräftigte zudem seine Position, die USA bräuchten die zu Dänemark gehörende Arktis-Insel "für die nationale Sicherheit".
Trump erhebt seit Wochen Besitzanspruch auf Grönland
Trump hatte in den vergangenen Wochen immer wieder den US-Besitzanspruch auf Grönland erhoben und dies mit nationalen Sicherheitsinteressen der USA in der Arktis begründet. Die Rede war von einem Kauf der Arktis-Insel, aber auch militärische Gewalt schloss Trump nicht aus.
Angesichts der Drohungen des US-Präsidenten hatte am Donnerstag eine militärische Erkundungsmission mehrerer Nato-Staaten in Grönland begonnen, an der auch Deutschland beteiligt ist. Sie sollen in Grönland nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums auch Planungen für eine Militärübung vorbereiten. Zuvor war ein Krisentreffen der Außenminister Dänemarks und Grönlands mit US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio in Washington ergebnislos geblieben.
Grönland und Dänemark: Proteste gegen Trump-Pläne erwartet
In Dänemark und Grönland werden am Samstag große Proteste gegen die von US-Präsident Donald Trump erhobenen Besitzansprüche auf Grönland erwartet. Tausende Menschen haben in Online-Netzwerken angekündigt, an den von grönländischen Verbänden organisierten Protesten in Kopenhagen, Nuuk und anderen Städten teilzunehmen.
In Kopenhagen soll es einen Protestzug unter dem Motto "Hände weg von Grönland" zur US-Botschaft geben. In Grönland stehen die Proteste unter dem Motto "Grönland gehört den Grönländern". Grönland gehört als autonomes Gebiet zu Dänemark, das wie die USA Nato-Mitglied ist. Der Konflikt um die Arktis-Insel droht daher auch die Nato zu spalten.
Mehr Hintergründe zum Thema
Deutsche Soldaten in Nuuk erwartet:USA zeigen sich unbeeindruckt von Europas Grönland-Missionmit Video0:22
- Interview
USA halten an Übernahmeplänen fest:Pistorius zu Grönland: "Nicht über jedes Stöckchen springen"von Silas Thelenmit Video7:53
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer:Mehrheit: Trumps Politik ist Gefahr für Nato-Fortbestandmit Video5:55
Russlands Ambitionen in der Arktis:Warum Trumps Grönland-Pläne für Putin ein Problem sindvon Sebastian Ehmmit Video2:31