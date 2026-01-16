Deutsche Soldaten in Nuuk erwartet:USA zeigen sich unbeeindruckt von Europas Grönland-Mission
Bundeswehrsoldaten werden heute auf Grönland erwartet, auch andere europäische Länder beteiligen sich an der "Erkundungsmission". Das Weiße Haus zeigt sich davon unbeeindruckt.
Mit einem Zivilflugzeug geht es heute für etwa mehr als ein Dutzend Soldaten der Bundeswehr nach Grönland - zu einer militärischen Erkundungsmission auf der Arktisinsel, wie es offiziell heißt. Gestern waren die Bundeswehrangehörigen vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen gestartet, nach einem Stopp im dänischen Karup soll es weiter nach Grönland gehen.
Auch andere Nato-Verbündete Dänemarks entsenden Militärangehörige, darunter Norwegen, Schweden, Finnland, Großbritannien, Frankreich und die Niederlande. Einige Soldaten sollen bereits auf der Insel eingetroffen sein, die weitgehende Autonomie besitzt und zum Hoheitsgebiet Dänemarks gehört.
Washington zeigt sich unbeeindruckt
Klar scheint aber auch: Es geht um ein Zeichen der Solidarität mit Dänemark. Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte zuletzt immer stärker den eigenen Anspruch auf Grönland untermauert. Ein Krisentreffen von USA, Dänemark und Grönland in Washington war am Mittwoch ergebnislos zu Ende gegangen.
Von der Entsendung von Soldaten aus Nato-Staaten zeigt sich Washington bisher nach außen unbeeindruckt. "Ich glaube nicht, dass Soldaten in Europa den Entscheidungsprozess des Präsidenten beeinflussen oder dass das irgendeinen Einfluss auf sein Ziel hat, Grönland zu erwerben", sagte die Regierungssprecherin von US-Präsident Donald Trump, Karoline Leavitt, im Weißen Haus.
Pistorius rät zu Gelassenheit
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hatte zuvor im ZDF heute journal gemahnt, man dürfe "nicht über jedes Stöckchen springen" und zu "Souveränität und Gelassenheit" geraten.
Ein militärischer Angriff der USA auf Nato-Gebiet wäre jedoch "ein historisch einmaliger Vorgang und der hätte mit Sicherheit Folgen für das Bündnis", betonte der SPD-Politiker.
Brüssel: EU müsste Bestand leisten
Eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas stellte klar: Im Fall eines gewaltsamen Konflikts um Grönland könnten Deutschland und die anderen EU-Staaten auf Antrag Dänemarks hin Beistand leisten müssen.
Grönland sei Teil des Hoheitsgebiets des Königreichs Dänemark und fiele daher grundsätzlich unter die gegenseitige Solidaritätsklausel in Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrags, sagte die Sprecherin. Zugleich betonte sie, dass sich die Frage einer Anwendung derzeit nicht stelle.
Pistorius: "Zeitlicher Zufall"
In der den ARD-"Tagesthemen" betonte am Donnerstagabend auch Verteidigungsminister Pistorius, der Zeitpunkt der Entsendung der deutschen Soldaten nach Grönland dies sei "ein zeitlicher Zufall". Er glaube nicht, "dass es hier zum Äußersten kommt".
Mehr zu Grönland
Russlands Ambitionen in der Arktis:Warum Trumps Grönland-Pläne für Putin ein Problem sindvon Sebastian Ehmmit Video2:31
- FAQ
Gespräche mit USA im Streit um Grönland:Dänen im Weißen Haus: Droht der Showdown in Washington?mit Video1:37
- Interview
US-Präsident gegen die Weltordnung:Ex-Nato-Strategin: Trumps Grönland-Pläne sind Landraubmit Video4:46
- FAQ
Drohungen der US-Regierung:Grönland: Was ein Angriff für die Nato bedeuten würdevon Charlotte Greipl und Daniel Heymannmit Video3:24