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Schiri-Experte Kinhöfer: Strafstoß für Barcelona oder nicht?

Champions League: Barca vs. Atletico:Schiri-Experte Kinhöfer: Strafstoß für Barcelona oder nicht?

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ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer

Thorsten Kinhöfer ordnet die umstrittene Handspiel-Szene in der 54. Minute des Viertelfinal-Hinspiels der Champions League zwischen Barcelona und Atletico Madrid ein.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

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Quelle: Reuters

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