Champions League: Barcelona legt Beschwerde bei UEFA ein

Flick tobt über deutschen Video-Referee Dingert: Nach der Niederlage gegen Atletico Madrid in der Champions League legt der FC Barcelona Beschwerde ein.

Atletico Madrid eiskalt: Beim FC Barcelona gelingt ein 2:0-Sieg, beide Tore fallen in Überzahl. Barca ist überlegen und rackert bis zum Schluss - vergeblich. 08.04.2026 | 2:57 min

Der FC Barcelona hat wegen der Schiedsrichterleistung beim Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atlético Madrid (0:2) offiziell Beschwerde eingelegt. Wie die Katalanen am Tag nach der Partie mitteilten, sei das nicht geahndete Handspiel in der 54. Minute von Atléticos Marc Pubill nach einem ausgeführten Abstoß von Torhüter Juan Musso ein "gravierender Fehler".

Der Verein ist der Ansicht, dass es zu einer Schiedsrichterentscheidung kam, die gegen die geltenden Regeln verstößt und direkten Einfluss auf den Spielverlauf und das Ergebnis hatte. „ Mitteilung des FC Barcelona

Video-Schiri Dingert im Fokus der Kritik

Im Fokus ist dabei nicht nur der rumänische Hauptschiedsrichter Istvan Kovacs, sondern auch Bundesliga-Referee Christian Dingert, der als Videoschiedsrichter zuständig war. Barca fordert zudem "die Einleitung einer Untersuchung, Einsicht in die Kommunikation der Schiedsrichter sowie gegebenenfalls die offizielle Anerkennung der Fehler und die Ergreifung entsprechender Maßnahmen".

Musso hatte beim Stand von 0:1 einen Abstoß zu Pubill gespielt, der den Ball mit der Hand stoppte und den Abstoß erneut ausführte. Auch bei einer vergleichbaren Situation im April 2024 beim Duell zwischen dem FC Arsenal und Bayern München hatte es keinen Handelfmeter gegeben.

Thorsten Kinhöfer ordnet die umstrittene Handspiel-Szene in der 54. Minute des Viertelfinal-Hinspiels der Champions League zwischen Barcelona und Atletico Madrid ein. 09.04.2026 | 0:57 min

Barca-Coach Flick stinksauer

Barcelonas Trainer Hansi Flick hatte sich bereits nach Abpfiff echauffiert. "Danke nach Deutschland. Für mich ist das eine klare Gelb-Rote Karte und ein Elfmeter", sagte Flick und erklärte mit Blick auf Video-Schiedsrichter Dingert: "Er muss sagen: Schau es dir an."

Barcelona-Niederlage gegen Atletico : Flick sauer auf Videobeweis: "Danke an Deutschland" Nach der Niederlage gegen Atletico Madrid in der Champions League hat Barcelona-Trainer Hansi Flick die Schiedsrichter-Leistung kritisiert. mit Video 2:57

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