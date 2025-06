Nations League: DFB-Frauen mit Kantersieg bei EM-Generalprobe

Lohmann war es dann auch, die den Torreigen schon in der ersten Spielminute eröffnete - mit einem Blitztor und nach Vorarbeit von Cerci. Schüller legte in der 9. Minute nach, ehe Cerci selbst zum frühen 3:0 traf (26.). Klara Bühl (31.), erneut Lohmann (39.) und auch Freigang (43.) schraubten das Ergebnis bis zur Pause hoch. In der zweiten Halbzeit ließen die DFB-Frauen nichts mehr anbrennen.