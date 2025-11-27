Freiburg bleibt in der Europa League ungeschlagen, verpasst aber den Sprung an die Spitze. Beim 0:0 in Pilsen überzeugt der SC defensiv, offensiv fehlt die Durchschlagskraft.

Freiburgs Yuito Suzuki (hinten) in Aktion mit Sampson Dweh von Viktoria Pilsen. Quelle: dpa

Der SC Freiburg ist auch im fünften Spiel der laufenden Europa-League-Saison ungeschlagen geblieben, hat den möglichen Sprung an die Tabellenspitze aber verpasst. Der badische Fußball-Bundesligist kam beim sechsmaligen tschechischen Meister Viktoria Pilsen nicht über ein 0:0 hinaus.

Fünf Tage nach der 2:6-Klatsche beim FC Bayern München präsentierten sich die Freiburger defensiv zwar wieder stabiler, waren offensiv in Summe aber zu harmlos. Auf Kurs Richtung K.o.-Runde liegen sie dennoch weiterhin.

Stressige Minuten für den SC Freiburg vor der Pause

Die ersten 30 Minuten war es eine ziemlich zähe Partie. Die Freiburger, deren Trainer Julian Schuster wie gewohnt im Europapokal auf mehreren Positionen rotierte, hatten das Geschehen im Griff. Stürmer Junior Adamu, dessen Schuss aus der Drehung am Außennetz landete, vergab die einzige nennenswerte Chance (18. Minute).

Dann aber verloren die Gäste völlig den Faden. Wieder und wieder tauchten die Pilsener in den Minuten vor der Pause gefährlich im Freiburger Strafraum auf. Ein Treffer von Rafiu Durosinmi wurde wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben (38.). SC-Keeper Noah Atubolu musste mehrfach eingreifen - unter anderem bei einem strammen Flachschuss von Prince Kwabena Adu (43.). "Da haben wir Glück gehabt", räumte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach zur Pause am RTL-Mikrofon ein.

Manzambi wird eingewechselt und setzt gleich ein Zeichen

Nach dem Seitenwechsel berappelten sich die Breisgauer wieder. Der eingewechselte Igor Matanovic scheiterte an Pilsens Torwart Florian Wiegele (53.), auf der Gegenseite verpasste Amar Memic das 1:0 für Viktoria (61.). SC-Coach Schuster versuchte, weiteren Schwung ins Spiel zu bekommen und wechselte unter anderem Mittelfeld-Juwel Johan Manzambi ein.

Der formstarke 20-Jährige war kaum in der Partie, als er Torhüter Wiegele prüfte. Der lenkte Manzambis Schuss von der Strafraumkante gerade noch an den Pfosten (74.). Auch Pilsen tauchte noch mal gefährlich vorn auf: Durosinmis Direktabnahme war letztlich aber kein allzu großes Problem für Atubolu (81.).

