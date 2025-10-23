Europa League: VfB muss in den Hexenkessel von Fenerbahce

Das Duell mit Fenerbahce wird für Stuttgart vor allem in mentaler Hinsicht eine Bewährungsprobe. Der VfB muss sich auf eine hitzige Atmosphäre einstellen - und damit zurechtkommen.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß erwartet bei Fenerbahce "enorme Lautstärke" im Stadion. Quelle: Imago

Die leidenschaftliche Stimmung im Stadion von Fenerbahce Istanbul wird laut Trainer Sebastian Hoeneß "eine Challenge". Seine Mannschaft müsse sich im Auswärtsspiel am Donnerstagabend (18:45 Uhr) schnell akklimatisieren, sagte der Coach des VfB Stuttgart vor dem Aufeinandertreffen in der Europa League.

VfB erwartet eine "richtig gute Aufgabe"

"Wir sind zwar auch mit großartigen Fans gesegnet, die uns enorm unterstützen. Aber ich glaube, dass die Lautstärke hier bekannt dafür ist, enorm zu sein", schilderte Hoeneß. "Das wird sicher ein Faktor sein, mit dem wir umgehen müssen - und das schnell."

Alexander Wehrle wirbt für Normalität beim Thema schwule Fußballer. Der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart ist die einzige offen homosexuell lebende Bundesliga-Führungskraft. 22.09.2025 | 2:50 min

Die Schwaben konnten das erste Spiel in diesem Wettbewerb mit 2:1 gegen Celta Vigo für sich entscheiden, verloren aber zuletzt mit 0:2 in Basel. Nun warte mit dem von Domenico Tedesco trainierten türkischen Rekordmeister "eine richtig gute Aufgabe", so Hoeneß. "Genau das wollen wir."

Karazor-Einsatz bietet sich "ein Stück weit an"

Möglicherweise setzt der Coach auf Kapitän Atakan Karazor, der zuletzt nicht immer in der Startelf stand. Der Mittelfeldspieler wurde bereits dreimal für die Nationalmannschaft der Türkei nominiert, kam bislang aber noch nicht zum Einsatz. Nun könnte er wieder in die Anfangsformation rücken. "Ein Stück weit bietet sich das doch auch einfach an, das ist doch klar", sagte Hoeneß.

Vor der Atmosphäre in der Arena warnte indes auch Karazor. "Ich habe auch bei der Nationalmannschaft ein paar Spieler gefragt, wie es hier sein wird. Sie meinten, dass hier die Hölle los ist. Und das habe ich auch an mein Team weitergegeben", sagte der 29-Jährige.

