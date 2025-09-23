Europa League: Freiburg heiß auf Derby gegen Basel

Der SC Freiburg hat sich rechtzeitig vor dem Start in die Europa League stabilisiert. Gegen den FC Basel steht zum Auftakt ein internationales Derby unter Freunden an.

Für den SC Freiburg startet die Mission Europa League mit einem Nachbarschaftsduell "unter Freunden". Gerade einmal 72 Fahrkilometer liegen zwischen dem St Jakob-Park des FC Basel und dem Europa-Park-Stadion der Breisgauer - näher dran geht es selbst in der Bundesliga nicht.

"Für mich ist es ein Derby, weil es diese Nähe gibt", sagte Trainer Julian Schuster:

Das verschafft eine gewisse Brisanz und macht es total spannend und interessant. „ Freiburgs Trainer Schuster über das Nachbarschaftsduell gegen Basel

Freiburg rechtzeitig wieder in der Erfolgsspur

Tausende Schweizer Fans werden für das Spiel am Mittwoch (21:00 Uhr / Liveticker) die kurze Reise über die Grenze antreten, die Europa-League-Euphorie der Freiburger Anhänger ist ohnehin riesig. "Man darf von einem Spiel unter Freunden und nicht von einer Rivalität sprechen", sagte Basels Topstar und Ex-Bundesligaprofi Xherdan Shaqiri im kicker: "Basel und der süddeutsche Raum sind sehr eng miteinander verbunden. Viele Basler gehen auch nach Freiburg, um Spiele zu sehen oder haben sogar eine Saisonkarte."

Geschenke werden sich die Teams aber definitiv nicht machen. Freiburg fand gerade rechtzeitig vor der internationalen Rückkehr wieder in die Spur, holte nach zwei Niederlagen in der Bundesliga zuletzt zwei Siege nacheinander. "Wir sind alle sehr, sehr heiß. Es war ein unglücklicher Start, aber jetzt gerade läuft es ganz gut und diesen Rückenwind wollen wir mitnehmen", sagte Torhüter Noah Atubolu, der zuletzt mit fünf gehaltenen Bundesliga-Elfmetern in Serie einen Rekord aufgestellt hatte.

SC-Kader gerüstet für Zusatzbelastung Europa League

Zum dritten Mal innerhalb von vier Saisons sind die Freiburger im zweithöchsten europäischen Klubwettbewerb dabei. Zweimal kam man bis ins Achtelfinale.

Die Zeit, in der die Breisgauer der Zusatzbelastung durch den Europapokal - wie etwa in der Saison 2013/2014 - nicht gewachsen waren, scheint vorbei zu sein. Der Kader wirkt qualitativ und quantitativ gerüstet. Er sei "richtig stolz", wie seine Vorderleute zuletzt wieder verteidigt hätten, sagte Torwart Atubolu. Die Stabilität ist zurück beim SC. Und die wird's auch gegen Basel brauchen.

Alle Augen auf Basels Shaqiri

Mit RB Salzburg, OSC Lille, Viktoria Pilsen, dem FC Bologna oder eben auch Basel erwischte der Sport-Club bei der Auslosung einige Vereine mit Champions-League-Erfahrung. Deshalb stelle man sich sportlich auf "eine absolute Herausforderung" ein. "Die Vorrunde überstehen und Anfang nächsten Jahres weiter englische Wochen haben, das wäre schon was Besonderes", so Schuster.

Auf dem Weg dahin sollte aber erstmal das "internationale Derby" gewonnen werden - und dafür liegt der Fokus besonders auf Xherdan Shaqiri, der 33-Jährige ist in bestechender Form. "Er ist eine Schlüsselfigur für diese Mannschaft", betonte Schuster: "Es wird wichtig, ihn nicht ins Spiel kommen zu lassen."

