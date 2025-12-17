  3. Merkliste
Interkontinental-Pokal: PSG gewinnt Finale gegen CR Flamengo

Elfmeterschießen gegen CR Flamengo:Dank Keeper Safonow: PSG gewinnt Interkontinental-Cup

Nächster Titel für Paris Saint-Germain: Der Champions-League-Sieger gewinnt das Finale des Interkontinental-Pokals gegen CR Flamengo im Elfmeterschießen.

So funktioniert der Interkontinental-Pokal, der 2025 zwischen Champions-League-Sieger Paris St.-Germain und Copa-Libertadores-Champion Flamengo Rio de Janeiro ausgespielt wurde.

17.12.2025 | 1:14 min

Paris Saint-Germain hat das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte mit dem sechsten Titel abgeschlossen. Das Team von Trainer Luis Enrique gewann durch ein 2:1 im Elfmeterschießen gegen Brasiliens Meister CR Flamengo auch den Interkontinental-Pokal der FIFA. Nach 120 Minuten hatte es in Al-Rayyan (Katar) 1:1 (1:1, 1:0) gestanden.

Torwart Matwei Safonow, der erneut den verletzten Stammkeeper Lucas Chevalier vertrat, hielt gleich vier Elfmeter. Somit war auch der Fehlschuss von Ousmane Dembélé, der einen Tag zuvor ebenfalls in Katar zum Weltfußballer des Jahres 2025 gekürt worden war, egal.

PSG als Champions-League-Sieger qualifiziert

In der regulären Spielzeit hatte Chwitscha Kwarazchelia (38. Minute) Paris in Führung gebracht. Das Team aus Rio de Janeiro kam vor den Augen von FIFA-Präsident Gianni Infantino durch einen von Jorginho verwandelten Foulelfmeter (62.) zum Ausgleich.

PSG hatte im Kalenderjahr 2025 schon die Champions League und den UEFA Super Cup sowie in Frankreich die Meisterschaft, den Pokal und den Supercup geholt. Bei der Klub-WM in den USA hatte es dagegen "nur" zum Einzug ins Finale gereicht.

Champions League, Paris Saint-Germain - Inter Mailand, Finale: Desire Doue (links verdeckt) von Paris erzielt das Tor zum 2:0 gegen Mailands Torwart Yann Sommer

Die Highlights des Champions-League-Finales 2025 Paris Saint-Germain - Inter Mailand. Mit dem Original-Kommentar von Oliver Schmidt.

31.05.2025 | 9:58 min

An dem Interkontinental-Pokal nehmen seit dem vergangenen Jahr nur noch die Meister der sechs Konföderationen teil. PSG war als europäischer Champions-League-Gewinner fürs Finale gesetzt.

Copa-Libertadores-Sieger Flamengo hatte sich in den vergangenen Tagen ebenfalls in Katar gegen Cruz Azul aus Mexiko (2:1) und Afrika-Champion Pyramids FC aus Kairo (2:0) durchgesetzt.

Donald Trump und Gianni Infantino

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu?

11.12.2025 | 18:09 min

Titelverteidiger war Real Madrid

Der Wettbewerb war im Vorjahr erstmals ausgespielt worden, es gewann Real Madrid. An der Klub-WM nahmen bis 2023 sieben Mannschaften teil, letzter Sieger nach dem alten Modus war Manchester City. Der FC Chelsea gewann in diesem Sommer die auf 32 Klubs erweiterte Premiere der neuen WM für Vereinsteams.

Fußball-WM 2026
:So gut sind Deutschlands Gruppengegner

Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei der WM auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Die DFB-Auswahl bekommt es mit unterschiedlichen Kulturen und Spielstilen zu tun.
von Frank Hellmann
mit Video161:53
Bundestrainer Julian Nagelsmann (m.) bei der Auslosung der Gruppenphase der Fußball-WM 2026
Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete das ZDFsportstudio am 17.12.2025 um 20:23 Uhr.
