Nach Fehlstart in der 2. Liga: Bochum trennt sich von Hecking

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat Trainer Dieter Hecking und Sportchef Dirk Dufner entlassen. Der VfL hatte von fünf Punktspielen nur eines gewonnen.

Nun Bochums Ex-Trainer: Dieter Hecking. Quelle: firo Sportphoto

Bundesliga-Absteiger VfL Bochum hat sich nach dem Fehlstart in die Zweitliga-Saison von Trainer Dieter Hecking und Sportchef Dirk Dufner getrennt. Diesen in der Form durchaus überraschenden Schritt teilte der VfL am Montag mit, kurz bevor das Training hätte stattfinden sollen.

Die für 15 Uhr geplante Einheit wurde abgesagt. Bis auf Weiteres soll der eigentliche A-Jugend-Coach der Bochumer, David Siebers, die Profis übernehmen. Näher will sich der VfL erst am Dienstag äußern.

Die Westfalen sind nach dem Abstieg mit nur drei Punkten aus den ersten fünf Spielen schlecht in die neue Saison gestartet und liegen derzeit nur auf Platz 16. Am Freitag hatte Bochum 0:1 beim SC Paderborn verloren.

VfL mit Hecking abgestiegen

Trotz der angespannten Lage hatte Dufner anschließend Hecking noch Rückendeckung gegeben. Nun müssen beide gehen. Dufner hatte sein Amt erst im April angetreten.

Der Klub begründete diesen Schritt mit der ausbleibenden Entwicklung der Mannschaft. Hecking hatte den VfL im vergangenen November übernommen, im Abstiegskampf der ersten Liga zunächst stabilisiert, den Abstieg am Ende aber nicht verhindern können.

