2. Bundesliga: Nürnberg holt ersten Saisonpunkt gegen Paderborn

Viel Glück gegen Paderborn:Nürnberg erkämpft sich ersten Saisonpunkt

|

Der 1. FC Nürnberg um Cheftrainer Miroslav Klose hat sich den ersten Punkt der Saison erkämpft. Gegen Paderborn hatten die Franken mehrfach Glück.

Artem Stepanov (11, 1. FC Nürnberg FCN ) Marcel Hoffmeier (33, SC Paderborn ) kämpfen um den Ball.

Artem Stepanov (l.) erkämpfte sich mit dem 1. FC Nürnberg den ersten Punkt der Saison.

Quelle: Imago

Der 1. FC Nürnberg hat gegen den SC Paderborn den ersten Punkt der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga eingefahren. In einer hart umkämpften Partie vergaben beide Mannschaften viele Chancen und trennten sich 0:0.

Das Team von Trainer Miroslav Klose darf nach dem verpatzten Saisonstart etwas aufatmen, verpasste jedoch den erhofften Befreiungsschlag.

Chancen auf beiden Seiten

Die Partie vor 30.716 Zuschauern im Max-Morlock-Stadion entwickelte sich schnell zum engen Schlagabtausch. Beide Mannschaften wechselten sich mit ihren Drangphasen ständig ab und kamen zu Chancen.

Nürnbergs Samir Telalovic schoss aus kurzer Distanz nur knapp rechts daneben. Paderborn hatte Pech, dass Raphael Obermairs Schuss von Nürnbergs Tim Janisch noch an die Latte gelenkt wurde.

Video-Assistent nimmt Elfmeter, Rot und Treffer zurück

Der FCN war gut in der Partie, konnte sich aber gleich doppelt beim Video-Assistenten bedanken. Kurz vor der Pause foulte Janisch Paderborns Luis Engelns im eigenen Strafraum.

Der Schiedsrichter entschied zunächst auf Elfmeter und Rot für den Abwehrspieler, nahm nach Intervention des VAR die Entscheidung jedoch wieder zurück, da zuvor ein Paderborner im Abseits gestanden hatte.

Nach der Pause traf Steffen Tigges sogar zum vermeintlichen Führungstreffer für Paderborn, doch auch diesmal schaltete sich der Video-Assistent ein, weil zuvor erneut eine Abseitsposition vorgelegen hatte.

Tigges für Grimaldi in der Startelf

Der Mittelstürmer war erst kurz vor Anpfiff in die Startelf gerutscht, nachdem sich Adriano Grimaldi beim Aufwärmen verletzt hatte.

Nürnberg spielte in der zweiten Hälfte weiter nach vorn, kam gegen auf Konter lauernde Paderborner aber nicht durch. Die beste Gelegenheit hatte der starke Mohamed Ali Zoma, der aber aus kurzer Distanz scheiterte. Auch die Konter der Paderborner blieben erfolglos.

Quelle: SID, dpa
