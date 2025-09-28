Hertha BSC hat sich Luft im Tabellenkeller der zweiten Bundesliga verschafft. Gegen die ebenfalls kriselnden Nürnberger gewann die "alte Dame" deutlich.

Traf zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Nürnberg: Michael Cuisance von Hertha BSC. Quelle: Imago / Zink

Im Krisen-Duell mit dem 1. FC Nürnberg ist Hertha BSC der zweite Saisonsieg gelungen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl, der einst 59 Spiele für den Club bestritten hatte, erwies sich dabei als gnadenlos effizient. Morten Winkel (2.), Michael Cuisance (42.) und Dawid Kownacki (85.) trafen beim 3:0 (2:0) für die Berliner.

Die Hertha machte einen Schritt weg vom Tabellenkeller. Die optisch überlegenen Nürnberger und Trainer Miroslav Klose befinden sich eine Woche nach ihrem ersten Saisonsieg dagegen schon wieder im Krisenmodus.

Wir konnten die Energie von letzter Woche gar nicht ins Spiel bringen. „ Miroslav Klose

Am vergangenen Spieltag hatte der 1. FC Nürnberg noch den ersten Saisonsieg feiern können. 22.09.2025 | 9:10 min

Vor allem aufgrund seiner Schwäche im Abschluss bleibt der Club, der zum vierten Mal keinen Treffer erzielte, auf dem Relegationsplatz.

Nürnberg von frühem Rückstand nicht geschockt

Nach dem 0:1 nach nur 99 Sekunden wirkten die Nürnberger keineswegs verzagt. Sie setzten sich bisweilen in der Hälfte der Hertha fest, sie wirkten ballsicher, holten Eckbälle heraus - vorne aber fehlte wie so oft die Durchschlagskraft. Mohamed Alì Zoma vergab zwischenzeitlich die größte Chance zum Ausgleich (18.).

Hannover 96 lässt die ersten Punkte liegen. Überraschend klar unterliegen die Niedersachsen im eigenen Stadion der Berliner Hertha, die ihrerseits den ersten Saisonsieg feiert. 15.09.2025 | 7:33 min

Die Hertha kam nur gelegentlich zu offensiven Aktionen, machte dann aber aus ihrer zweiten Chance ihr zweites Tor. Auch danach überließen die Gäste den Club die Initiative und konzentrierten sich auf umsichtige Abwehrarbeit und Konter.

Gegen unverdrossen angreifende, aber auch harmlose Nürnberger reichte das schon, zumal dann aus der dritten Chance auch das dritte Tor resultierte.

