In Düsseldorf erlösten Dawid Kownacki (57.) und Myron van Brederode (78.) die Fortuna nach zuletzt drei Unentschieden in Folge. Um die Relegation zu erreichen, muss Düsseldorf am 34. Spieltag in Magdeburg gewinnen und auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Die Schalker kassierten im ersten Spiel nach der Trennung von Kees van Wonderen die dritte Pleite nacheinander, müssen aber nur noch theoretisch um den Klassenverbleib zittern.