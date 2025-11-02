Fußball - 2. Liga: SC Paderborn übernimmt Tabellenführung

Der SC Paderborn baut seine beeindruckende Siegesserie in der 2. Liga weiter aus. Gegen Fürth gewinnen die Ostwestfalen mit 2:1 und lösen Schalke 04 an der Tabellenspitze ab.

Filip Bilbija (links) und der SC Paderborn grüßen in der 2. Bundesliga von ganz oben. Quelle: dpa

Der SC Paderborn hat die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Dank eines Freistoß-Hammers von Laurin Curda (37.) und dem Treffer von Filip Bilbija (64.) gewannen die Ostwestfalen mit 2:1 (1:0) gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Siebter Ligasieg in Folge für Paderborn

Durch den siebten Sieg in Serie zog die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann in der Tabelle damit am FC Schalke 04 vorbei, daran änderte auch der späte Gegentreffer durch Omar Sillah (90.) nichts. Die Königsblauen hatten am Samstag beim Karlsruher SC (1:2) gepatzt.

Höhepunkt der Partie war ein fulminanter Freistoß, den Curda von etwas außerhalb des Strafraums mit 123 km/h ins Tor drosch. Die im Tabellenkeller steckenden Gäste aus Fürth waren nach der Pause gut im Spiel, mehr als der späte Ehrentreffer gelang dem Kleeblatt aber nicht.

Bochum gewinnt Kellerduell

Im Kellerduell führte derweil Trainer Uwe Rösler den VfL Bochum nach mehr als zwei Monaten wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Der Erstliga-Absteiger setzte sich gegen den 1. FC Magdeburg mit 2:0 (1:0) durch und verbesserte sich auf Tabellenplatz 14.

Philipp Stromp und Farid Alfa-Ruprecht scheiterten für den VfL zunächst am Aluminium. Kurz vor der Pause traf dann Kjell Wätjen (41.) zum 1:0. Gerrit Holtmann erhöhte auf 2:0 (60.). Magdeburgs Falko Michel vergab einen Strafstoß und traf nur die Querlatte (81.).

Kein Sieger bei Düsseldorf gegen Lautern

Im dritten Sonntagsspiel trennten sich Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Kaiserslautern mit 1:1 (0:0). Für den neuen Fortuna-Coach Markus Anfang war es der erste Punktgewinn. Luca Sirch hatte die Roten Teufel in Führung gebracht (55.). Sima Suso gelang noch der Ausgleich (84.).

