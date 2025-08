Historisches EuGH-Urteil hebelt Sportgericht CAS praktisch aus

Schon die Schlussanträge der zuständigen Generalanwältin Tamara Capeta am Europäischen Gerichtshof – EuGH – in Luxemburg Mitte Januar ließen aufhorchen. Denn sie forderten, dass Schiedssprüche des im schweizerischen Lausanne liegenden Sportschiedsgerichts CAS – des Court of Abitration for Sport - auch von nationalen Gerichten der Mitgliedstaaten überprüft werden können. Denn nur so wäre sichergestellt, dass die Regeln der FIFA auch als mit dem EU-Recht vereinbar angesehen werden können.