Nach dem Debakel bei Olympia in Paris änderte Florian Wellbrock (27) seine Haltung zum Schwimmen. Im Freiwasser holte er prompt vier WM-Titel, nun wartet der einzige Start im Pool.

Florian Wellbrock will nun auch im Pool angreifen. Quelle: imago images

Hinter Florian Wellbrock liegen zwei lange Wochen in Singapur. Zwischen seinem Vierfach-Triumph im Freiwasser und dem sonnabendlichen Vorlauf über 1500 Meter Freistil im Becken liegen 13 Tage.

Herausfordernde Umstellung

Das ist eine lange Zeit, die Wellbrock als Zuschauer bei den Rennen der Teamkolleg:innen, mit Trainieren, Shoppen, Sightseeing und bei dem einen oder anderen Espresso zubrachte. Und über die sein Trainer Bernd Berkhahn sagt: "Wir haben die Pause gebraucht."

Florian Wellbrock hat bei der Schwimm-WM in Singapur seine vierte Goldmedaille aus dem Wasser geholt, bei vier Starts. Nach den Erfolgen über 10km, 5km und dem Knock-Out-Rennen, triumphiert er auch mit der Mixed-Staffel. 21.07.2025 | 1:45 min

Die Umstellung vom kräftezehrenden Mammutprogramm im badewannewarmen Wasser am Palawan Beach auf das WM-Becken im Singapore Sports Hub ist nicht zu unterschätzen. Bei den Titelkämpfen in Fukuoka vor zwei Jahren zum Beispiel ging das Experiment schief: Nach zwei Mal Gold im Freiwasser schied Wellbrock über 800 und 1500 Meter Freistil jeweils im Vorlauf aus.

Wellbrock fühlt sich längst als Gewinner

Das soll dem gebürtigen Bremer auf der Malaiischen Halbinsel nicht wieder passieren. Zumal er nach seinem einmaligen Gold-Coup unter freiem Himmel schon festhielt: "Es ist vollkommen egal, was im Becken passiert - ich gehe hier als Gewinner nach Hause."

Nach seinem historischen Erfolg im Freiwasser greift Florian Wellbrock nun nach Medaillen im Becken. Mit seiner neuen Lockerheit ist ihm über 1500 Meter einiges zuzutrauen. 29.07.2025 | 1:44 min

Komplett konträr hierzu war Wellbrocks Verfassung nach seinem persönlichen Olympiadebakel an der Seine. Auch hier strandete er auf den beiden langen Pool-Strecken bereits im Vorlauf. Ehe er im Freiwasser seinen Olympia-Titel von 2021 verlor und Achter wurde. Danach tauchte der gelernte Immobilienkaufmann erst einmal ab. Er machte sieben Wochen Pause - so lange wie nie zuvor - und dachte dabei auch über ein Karriereende nach.

Dann kehrte er zurück, erklärte die Olympischen Spielen in Los Angeles zu seinem nächsten großen Ziel und krempelte sein Schwimmerleben um. Auf den Prüfstand kam vor allem die eigene Einstellung zum Dauerkraulen im Pool, das ihn doch durch einige emotionale Wellentäler geschleudert hatte.

Was Florian Wellbrock bei der Schwimm-WM in Singpur auch beginnt, es wird zu Gold. Diesmal in der Freiwasser-Staffel mit Celine Rieder, Isabel Gose und Oliver Klemet. 21.03.2025 | 1:30 min

Seelenfrieden von Tokio wieder passé

Mit dem Olympiasieg in Tokio etwa erfüllte er sich einen Kindheitsraum. "Erleichterung - oder Seelenfrieden, wie immer man das nennen will" habe er danach verspürt, sagte Wellbrock zehn Monate später gegenüber ZDFheute. Nach dem nächsten Fünf-Ringe-Festival in Frankreich war dieser Seelenfrieden dann aber wieder passé.

"Das Kapitel Paris wird nie abgehakt sein, das gehört jetzt zu seiner Karriere dazu", betonte Bundestrainer Berkhahn klipp und klar. Er wies jedoch zugleich den Weg nach vorne. "Es geht darum, wie geht er damit um", so der 54-Jährige.

Von der Pflicht zurück zum Spaß

Wellbrock beschritt diesen Weg, indem er die Sportpsychologin wechselte, nach seiner Post-Paris-Pause laut Berkhahn "von Tag eins wieder mit 110 Prozent einstieg" - und einen neuen Zugang zur täglichen Arbeit im Wasser suchte.

Die Suche war offenkundig erfolgreich: In den vergangenen Jahren habe er auf dem Startblock gestanden, "weil ich einen Job zu erledigen habe", nennt Wellbrock seine zentrale Erkenntnis. Jetzt hingegen sei es so: "Das veränderte Mindset ist, dass ich für mich einen Weg gefunden habe, wieder Spaß am Wettkampfschwimmen zu haben."

Die zurückgewonnene Freude am Beruf mündete in eine Viererpackung Gold vor der Insel Sentosa. "Es hat sich ein bisschen angefühlt wie in einer Waschmaschine bei 40 Grad", meinte der 27-Jährige nach seinem ersten WM-Titel in Singapur.

Dreimal Gold in Singapur: Als erster Schwimmer überhaupt wird Florian Wellbrock dreifacher Weltmeister im Freiwasser. Auch im neuen Knockout-Sprint war er nicht zu schlagen. 19.07.2025 | 1:26 min

Neuer Lockerheit

Der gelungene Auftakt hatte den Warmwasserfreund vom SC Magdeburg spürbar weichgespült: Mit frisch gewonnener Lockerheit siegte er drei weitere Male im Freiwasser. Der Teppich für ein finales Erfolgserlebnis nach dem Wechsel in den Pool ist also ausgerollt - was Florian Wellbrock aber ganz entspannt kommentiert:

Ich habe meine Erwartungen hier schon weit, weit übertroffen. „ Florian Wellbrock