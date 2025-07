Pfeif holt Silber: Erste Medaille für deutsche Wasserspringer

Wasserspringen: Pfeif seit dem fünften Lebensjahr dabei

Zum Wasserspringen kam Pfeif schon als Fünfjährige. Im Kindergarten stellte sie sich so gut an, dass sie später einen Flyer des Berliner TSC in ihrer Brotbox fand. Wie stark sie sich seitdem in ihrem Sport entwickelt hat, zeigte Pfeif im OCBC Aquatic Centre nun eindrucksvoll.