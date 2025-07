Schwimm-WM: Summer McIntosh auf Spuren von Superstar Phelps

Summer McIntosh hat bei der Schwimm-WM in Singapur bereits zwei Goldmedaillen gesammelt. Quelle: AFP

Es waren gewaltige Wellen, die in der ersten Junihälfte aus dem Saanich Commonwealth Place auf Vancouver Island hinaus in die Schwimmwelt rollten. Drei Weltrekorde innerhalb von fünf Tagen, aufgestellt von ein und derselben Schwimmerin - da machten die Pool-Größen rund um den Globus große Augen.

McIntosh freut sich vor allem auf zwei Rennen

Summer McIntosh, die Verursacherin des brancheninternen Bebens, genoss ihrerseits erst einmal die frisch hintereinander gesetzten Bestmarken über 400 Meter Freistil, 200 und 400 Meter Lagen. In einer virtuellen Pressekonferenz im Vorfeld der WM machte die 18-Jährige dann allerdings deutlich, dass die Uhren bei ihr etwas anders ticken.

"Die Leute neigen dazu, sich auf die drei Weltrekorde zu konzentrieren", sagte die junge Kanadierin da. "Aber um ehrlich zu sein: Die beiden anderen Rennen bei diesem Meeting zählen zu meinen Favoriten." Die beiden anderen - das sind ihre Starts über 200 Meter Schmetterling und 800 Meter Freistil.

Nächstes Duell mit Katie Ledecky

Auf der Schmetterlingstrecke kratzte die in Toronto geborene Ausnahmeathletin am Fabelweltrekord von Liu Zige - der für die Ewigkeit gesetzt schien. An die Marke der Chinesin aus dem Jahr 2009, einer 2:01,81, kam McIntosh bis auf 45 Hundertstelsekunden heran. Und über die 16 Bahnen Freistil trimmte sie sich für das Highlight bei den aktuellen Titelkämpfen in Singapur.

Am Freitag stehen da die Vorläufe auf der Agenda, am Samstag das Finale. Dann will sich die dreifache Olympiasiegerin von Paris einmal mehr mit ihrem einstigen Idol, der amerikanischen Freistilikone Katie Ledecky, messen. Die 800 Meter Freistil sind deren Paradedisziplin, erst im Mai unterbot die US-Schwimmerin ihren eigenen Weltrekord.

Nur Phelps gewann fünf Einzelstrecken

Im McIntoshs Kinderzimmer hing früher ein Poster von Ledecky. Bei ihrem Sieg über 400 Meter Freistil hat sie Ledecky (Bronze) in Singapur bereits geschlagen, nun wartet die doppelte Distanz. "Das wird die größte Herausforderung, dieser Vergleich wird beeindruckend", prophezeit McIntosh, die am Mittwoch über 200 Meter Schmetterling mit der zweitschnellsten Zeit ins Finale flog.

Auf fünf Strecken startet die Allrounderin auf der Malaiischen Halbinsel. Siegt McIntosh in allen Konkurrenzen, hätte sie eine einmalige Tat von Michael Phelps wiederholt: Fünf Einzelrennen bei einer Weltmeisterschaft gewann bislang nur der Mann mit den 23 olympischen Goldmedaillen im Schrank.

McIntosh wechselt zu Phelps-Coach

Weil die jüngere ihrer beiden Töchter den legendären Pool-Heroen ungemein bewunderte, taufte das Ehepaar McIntosh die Katze der Familie auf den Namen "Mikey". Die Taufe liegt lange zurück - und doch ist die Aura von Phelps auch in diesem Jahr wieder präsent im Leben der blonden Schwimmerin.

Der Grund: Olympia 2028 in Los Angeles ist schon jetzt, zwölf Monate nach den Spielen von Paris, in McIntoshs Fokus gerückt. Auch deshalb wird die ambitionierte Nordamerikanerin, die zur Verbesserung ihrer Freistiltechnik zuletzt bei Fred Vergnoux im südfranzösischen Antibes trainierte, im Spätsommer zu Phelps' früherem Coach Bob Bowman nach Austin wechseln.

Probelauf für Olympia 2028

Auf welches Level Bowman den hochdekorierten Phelps einst brachte, sei etwas, woran die Schwimmwelt sich immer erinnern werde, sagt die Frau, die gedanklich längst auf dem Highway nach Los Angeles unterwegs ist.

"L.A. ist immer in meinem Hinterkopf", betont die Kanadierin. Ihren vier Einzelstrecken von Paris will sie in drei Jahren eine fünfte hinzufügen. Das können die 200 Meter Freistil oder die 200 Meter Rücken sein. Oder die 800 Meter Freistil. Die probt Summer McIntosh gerade beim Saisonhöhepunkt in Singapur - unter anderem und vor allem gegen Katie Ledecky.