Die 12 Jahre alte Chinesin Yu Zidi startet in Singapur mit einer Sondergenehmigung.

Die Winzigkeit von sechs Hundertstelsekunden fehlten Yu Zidi zu Bronze und damit zum ganz großen Coup bei der Schwimm-WM. Um Medaillen zu holen, hat die Chinesin aber wohl noch ein paar Jahre Zeit. Sie ist nämlich erst zwölf Jahre alt. Wegen ihres Alters und ihrer dafür unfassbaren Schnelligkeit im Wasser erfährt sie bei den Weltmeisterschaften in Singapur derzeit große Aufmerksamkeit.

Im Finale über 200 Meter Lagen schlug sie nach 2:09,21 Minuten an und wurde Vierte. Schneller waren nur Siegerin und Weltrekordhalterin Summer McIntosh aus Kanada, die zweitplatzierte US-Amerikanerin Alex Walsh und die Kanadierin Mary-Sophie Harvey, die sich noch gerade so vor Zidi Bronze schnappte.

Sörensen holte 1936 Bronze im Alter von 12 Jahren

Hätte es mit Bronze geklappt, wäre Yu die jüngste Medaillengewinnerin bei einem großen internationalen Schwimmwettkampf seit 1936 gewesen. Damals holte die zwölfjährige Dänin Inge Sörensen bei den Olympischen Spielen in Berlin Bronze über 200 m Brust.

Sie sei "ein bisschen traurig", weil die Bruststrecke nicht "so gut" gewesen sei, sagte Yu laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua nach ihrem Rennen:

