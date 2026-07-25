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Panorama

Ganderkesee: Kleinflugzeug stürzt in Wohnhaus - ein Toter

Ganderkesee in Niedersachsen:Ein Toter bei Flugzeugabsturz in Wohnhaus

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Im niedersächsischen Ganderkesee ist ein Leichtflugzeug in ein Wohnhaus abgestürzt. Eine Person kam dabei ums Leben. Über die Ursache ist bislang nichts bekannt.

Ein abgestürztes Leichtflugzeug steckt im Dach eines Hauses.

Das Unglück ereignete sich am Vormittag im niedersächsischen Landkreis Oldenburg.

25.07.2026 | 0:16 min

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in ein Einfamilienhaus im Landkreis Oldenburg ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Nach einer zweiten Person, die sich in der Maschine befunden haben soll, suchte die Feuerwehr in Ganderkesee am frühen Nachmittag noch. Die tote Person konnte zunächst nicht aus dem Flugzeug geborgen werden. Ihre Identität ist bislang unklar.

Absturzursache bislang unklar

Gegen 11 Uhr am Samstag wurden die Feuerwehr sowie weitere Einheiten von Rettungsdienst und Polizei zu dem Flugzeugabsturz gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache hatte die Maschine an Höhe verloren, wie die Feuerwehr berichtete.

Sie stürzte in der Wohnsiedlung in dem Ort in Niedersachsen in das Dach des Einfamilienhauses. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt den Angaben zufolge nicht zu Hause. Weitere Verletzte gab es laut Polizei nicht. Zur Ursache des Absturzes war zunächst nichts bekannt.

Evakuierung im Umkreis von hundert Metern

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Menschen, die das Unglück unmittelbar miterlebt oder sich in der Nähe befunden hatten. Für die Anwohner wurde eine Anlaufstelle eingerichtet.

Um den Einsatzort wurden im Radius von hundert Metern die Bewohnerinnen und Bewohner aus ihren Häusern evakuiert. Nach Angaben der Polizei handelte es sich dabei um eine vorsorgliche Maßnahme. Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit, hieß es. Aus Sicherheitsgründen wurde auch die Stromversorgung der Straße vorübergehend unterbrochen. Polizei und Feuerwehr waren mit vielen Kräften vor Ort. Auch ein Kran war im Einsatz.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtet ZDFheute Xpress am 25.07.2026 im Beitrag "Toter bei Kleinflugzeugabsturz in Ganderkesee" um 14:34 Uhr.
Thema
Niedersachsen

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