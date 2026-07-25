Alexander Dobrindt: Der Chefstratege hinter Merz' Kabinettsumbau

Tagelang gilt Innenminister Alexander Dobrindt als Geheimfavorit auf den Fraktionsvorsitz der Union. Aber wollte er überhaupt? Und welche Rolle spielt er beim Kabinettsumbau?

Alexander Dobrindt könnte beim Kabinettsumbau eine entscheidene Rolle gespielt haben. Quelle: epa

Alexander Dobrindt ist seit gut 14 Monaten Bundesinnenminister, zuständig für die Migrationspolitik, den Ausbau des Zivilschutzes und die Kriminalitätsbekämpfung. Das, was ein Innenminister halt so macht. Aber Alexander Dobrindt ist noch viel mehr. Er ist ständiger Ansprechpartner für Regierungsmitglieder, Problemlöser und Ratgeber für führende Unionspolitiker sowie eine Art Chefstratege der ganzen Koalition.

Politische Projekte und Probleme - auch jene, die mit dem Innenministerium so gar nichts zu tun haben - werden oft erstmal mit Alexander Dobrindt besprochen. Er gibt Ratschläge, warnt vor Fallen, entwickelt Kommunikations- und Argumentationslinien. Dobrindt hat sich in den letzten 14 Monaten zum Therapeuten der Koalition entwickelt.

Die Liste der Under-Performer

Die gerade vollzogene Kabinettsumbildung trägt auch den Stempel von Alexander Dobrindt. Und das, obwohl er in den entscheidenden Stunden gar nicht in Berlin ist. Gemeinsam mit dem Kanzler sei er schon vor Wochen die Problemfälle im Kabinett durchgegangen, diejenigen, die öffentlich oder politisch nicht das erfüllen, was Friedrich Merz von ihnen erwartet, so berichten es Vertraute. Man sei sich einig gewesen, diese Under-Performer im Laufe des Sommers auszutauschen.

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Patrick Schnieder, bisher Verkehrsminister, Katherina Reiche, die Bundeswirtschaftsministerin oder Michael Meister, Staatsminister im Kanzleramt, standen auf dieser Liste. Manche sollten gleich gehen, andere bekommen eine zweite Chance. So war jedenfalls der Plan. Der Rücktritt von Jens Spahn bringt diesen Plan mächtig durcheinander. Und er zwingt Dobrindt und Merz zur Improvisation.

Ein Fraktionschef von der CSU?

De facto ist die Lücke, die Jens Spahn durch seinen Rücktritt in die Koalitions-Statik gerissen hat, riesig. Gerade in den letzten Wochen war der Fraktionschef durch seine direkte und frühzeitige Beteiligung in der Vorbereitung der Koalitionsbeschlüsse zu einer der Schlüsselfiguren geworden.

Alexander Dobrindt soll in den hektischen Beratungen der letzten Tage massiv dafür argumentiert haben, Lücken nicht mit neuen Lücken zu schließen. Deshalb sei es nicht sinnvoll gewesen, ihn, den Innenminister, zum Fraktionsvorsitzenden zu machen, berichten mit den Gesprächen Vertraute.

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Trotz eines massiven Machtzuwachses für die CSU. Trotz der Unterstützung durch Friedrich Merz und Markus Söder. Thorsten Frei hätte dann voraussichtlich ins Innenministerium wechseln müssen. Zu viele Dominosteine der fragilen Koalitionsdynamik wären ins Wanken geraten.

Katherina Reiche auf Bewährung

Dass Friedrich Merz am Ende mit einfachen Management-Fehlern das Aufbruchssignal, das eigentlich mit der Kabinettsrochade verbunden sein sollte, verstolpert, ärgert Alexander Dobrindt. Eigentlich war es anders besprochen. Dass der Ersatzkandidat für Patrick Schnieder, der Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler, abgesprungen ist, wirke schon etwas unprofessionell, urteilen Insider. Andere Absprachen dagegen hätten gehalten.

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Mit Katherina Reiche habe der Kanzler ein intensives Gespräch über ihre Performance gehabt. Sie hat jetzt eine Bewährungszeit. Und dass Carsten Linnemann ins Kabinett wechselt, sei ebenfalls auf einen Rat von Dobrindt zurückzuführen.

Kummerkasten, Karriereberater und wenn es drauf ankommt auch Scharfrichter - Alexander Dobrindt hat sich in den letzten Monaten für die Union unverzichtbar gemacht. Und, das steht auf der anderen Seite der Medaille, er hat sie von sich abhängig gemacht.

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