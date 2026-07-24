Experte: Merz muss das Chaos im Kabinett schnell beenden

Kanzler Merz baut sein Kabinett weiter um. Ein Politologe erklärt, was hinter dem Chaos um Verkehrsminister Schnieder steckt und wie stabil Merz' eigene Position aktuell ist.

Politikwissenschaftler Marc Debus sieht Merz trotz des Personalchaos "gefestigt" als Kanzler. Es komme nun darauf an, wie schnell man aus Fehlern lerne, sagt er bei ZDFheute live. 24.07.2026 | 9:50 min

Nach dem Rücktritt von Jens Spahn als Fraktionsvorsitzender der Union hat Kanzler Friedrich Merz eine größere Kabinettsumbildung angestoßen. Der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frei soll Spahn nachfolgen, während Nina Warken ins Kanzleramt wechselt und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann das Gesundheitsressort übernehmen soll.

Offen bleibt jedoch die Nachfolge von Verkehrsminister Patrick Schnieder, der nach ZDF-Informationen seinen Posten räumen muss. Nachdem Merz' Wunschkandidat Fritz Güntzler offenbar kurzfristig abgesprungen ist, wächst die Kritik an der Personalpolitik des Kanzlers, auch in den eigenen Reihen.

Im Interview mit ZDFheute live analysiert der Politikwissenschaftler Marc Debus die Kabinettsumbildung und erklärt, wie es um den Rückhalt von Bundeskanzler Merz steht.

Sehen Sie oben das gesamte Interview oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Debus dazu, ...

... welches Signal das Personalchaos sendet

Auf den Kanzler werfe die missglückte Neubesetzung des Verkehrsminister-Postens kein gutes Licht. Es signalisiere "keine allzu gut durchdachte Personalpolitik", wenn der angefragte Wunschkandidat kurz darauf gleich wieder absage.

Dies sei "ein Signal, das den Parteivorsitzenden und Bundeskanzler nicht unbedingt in einer sehr stabilen, führungsstarken Position zeigt", so Debus. Entscheidend werde nun sein, wie schnell Merz das Chaos wieder ausbügeln kann.

Bundeskanzler Merz nutzt den Rücktritt von Jens Spahn zu einem größeren Personalwechsel in seinem Kabinett. Auch Verkehrsminister Patrick Schnieder soll seinen Posten räumen. 24.07.2026 | 2:55 min

... warum Kabinettsumstellungen immer heikel sind

Ein Kabinettsumbau vermittle gleich mehrere Botschaften, sagt Debus - und zwar nach außen und nach innen: Wählerinnen und Wähler sollen beispielsweise sehen, dass man bestimmte Reformvorhaben jetzt richtig durchsetzen möchte, so der Politologe.

Gleichzeitig gibt es Signale nach innen, dass man mit der Performance mancher Ministerin, mancher Minister vielleicht nicht zufrieden ist, und dann die Ultima Ratio sein kann, dass man jemanden entfernt (...), sodass man Leute auf Linie bringt. „ Prof. Dr. Marc Debus, Politikwissenschaftler

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Heikel sei das Personalkarussell außerdem, weil viele Interessen berücksichtigt werden müssten, etwa die der Landesverbände. So möge es "eine gewisse Rolle spielen, dass Herr Güntzler aus Niedersachsen kommt", sagt Debus. Die Belange innerparteilicher Gruppen gelte es ebenfalls mitzudenken und auch Geschlecht und Religion würden bei der Personalauswahl eine Rolle spielen - neben Kompetenz und Erfahrung. Nicht zuletzt müsse der Koalitionspartner "eingebunden und zufrieden sein".

Normalerweise brauche ein Kabinettsumbau daher viel Vorbereitung. Gemessen an den Umständen sei Merz' Umbau noch "sehr gut und reibungslos" gelaufen, findet Debus.

... wie Merz aktuell dasteht

Der holprige Kabinettsumbau ist für Debus "kein Hinweis auf irgendein Stolpern im System". Trotz Kritik an der Personalpolitik des Kanzlers sieht er Merz in einer gefestigten Position. "Natürlich gibt es innerparteilich immer mal wieder Gegenwind", sagt Debus. "Da brauchen Sie nur in die Geschichte zu schauen: Helmut Kohl hatte den mehr oder weniger ständig und war 16 Jahre lang Bundeskanzler."

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Die Frage sei, wie schnell Merz aus Fehlern lernen und die Vakanzen im Kabinett füllen könne.

Je schneller das geht, desto leichter kommt die CDU und damit auch die gesamte Regierung in ruhigeres Fahrwasser. „ Prof. Dr. Marc Debus

Und dementsprechend stabiler werde auch Merz' Position als Bundeskanzler und CDU-Parteivorsitzender, so Debus. Die Fehler gelte es jetzt zügig auszubügeln, um "geeint" aus der Sommerpause zurückzukehren und in den September zu starten - wenn Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern anstehen.

Das Interview führte Marc Burgemeister, zusammengefasst haben es Malena Menke und Chiara Raber.

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