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Politik
Deutschland

Personalkarussell nach Spahn-Rücktritt: Die neue Merz-Crew

Personalkarussell nach Spahn-Rücktritt:Die neue Merz-Crew

Wulf Schmiese

von Wulf Schmiese

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Diese Auswahl ist ganz allein seine: Merz musste niemanden fragen außer die Leute selbst, die der Kanzler nun zu den Top-Personalien in seinem Team macht. Warum genau diese vier?

Die bisherige Gesundheitsministerin Nina Warken wurde von Merz zur neuen Kanzleramtschefin ernannt, auf sie folgt Carsten Linnemann.

Bundeskanzler Merz baut sein Kabinett um. Was erhofft er sich davon? ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese ordnet die Entscheidung ein.

23.07.2026 | 1:16 min

Nach dem Rücktritt von Jens Spahn hat Bundeskanzler Friedrich Merz ein großes Personalpaket geschnürt. Das Personalkarussell in der Bundesregierung im Überblick.

Nina Warken soll Chefin des Bundeskanzleramts werden

Nina Warken

Nina Warken: Aus Sicht des Kanzlers kann sie Reform.

Quelle: action press

Sie ist die erste Frau auf dem Posten und damit die politische Koordinatorin der Politik von Kanzler Merz. Die Vorsitzende der Frauen-Union und bisherige Bundesgesundheitsministerin kann aus Sicht des Kanzlers Reform.

Nina Warken hat sich seiner Meinung nach im schwierigsten politischen Bereich erfolgreich durchgesetzt. Denn das Gesundheitsressort gilt als Haifischbecken, wo eigentlich nur Feinde lauern. Warken hat es tatsächlich geschafft, ein Sparpaket in nie dagewesenem Umfang von annähernd 20 Milliarden Euro Gesetz werden zu lassen.

Andrea Maurer | ZDF-Hauptstadtkorrespondentin

Thorsten Frei sei als neuer Fraktionschef offenbar "die einfachste Lösung für den Kanzler", sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Maurer.

23.07.2026 | 2:39 min

Die Volljuristin Warken gilt als verbindlich und uneitel. Sie sucht nicht die Bühne, im Kanzleramt wirkte sie im Verborgenen. Wie ihr Vorgänger Thorsten Frei stammt sie aus Baden-Württemberg. Anders als er ist sie zurückhaltend, wenn Talkshows einladen. Sie wird beschrieben als lautlose, durchsetzungsstarke Arbeiterin, organisiert - eine Managerin.

Warken gehörte als Parlamentarische Geschäftsführerin zum direkten Team von Thorsten Frei, als der noch Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion war. Und sie arbeitete auch schon für Merz, als er noch der Fraktionschef und Oppositionsführer war.

Carsten Linnemann soll Bundesgesundheitsminister werden

Carsten Linnemann

Carsten Linnemann: Als CDU-Generalsekretär hatte er den Bundestagswahlkampf verantwortet.

Quelle: dpa

Der Betriebs- und Volkswirt ist einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Bundestag. Doch als Generalsekretär der CDU hatte Linnemann für Merz den Bundestagswahlkampf verantwortet.

Nach dem mageren Ergebnis wollte Carsten Linnemann hinwerfen, blieb jedoch auf Wunsch des CDU-Vorsitzenden Merz im Konrad-Adenauer-Haus. Gerne wäre Linnemann sofort ins Kabinett gegangen, konnte aber seinen Traumjob als Arbeits- und Sozialminister nicht bekommen, weil die SPD dieses Ressort erhielt.

Die bisherige Gesundheitsministerin Nina Warken wurde von Merz zur neuen Kanzleramtschefin ernannt, auf sie folgt Carsten Linnemann.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) soll neue Kanzleramtschefin werden. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann folgt auf ihren Posten als Gesundheitsminister.

23.07.2026 | 1:16 min

Als Gesundheitsminister verantwortet er fortan das klassische Nachbarressort, denn Gesundheitspolitik ist immer auch Sozialpolitik. Linnemann wird auch im neuen Amt ein Kämpfer gegen viel Widerstand bleiben müssen. Als ausgewiesener Marktwirtschaftler, Linnemann war jahrelang Chef der Mittelstandsvereinigung der Union, soll er die hochumstrittene Pflegereform durchsetzen; nicht nur gegen Lobby-Gruppen, sondern auch beim Koalitionspartner.

Merz hat Linnemann möglicherweise noch rechtzeitig politisch gerettet. Denn sollten die kommenden Landtagswahlen für die CDU so schlecht laufen, wie die Umfragen verheißen, hätte als Demutsgeste der Rücktritt des Generalsekretärs verlangt werden können.

Franziska Hoppermann soll CDU-Generalsekretärin werden

Franziska Hoppermann (Archiv).

Franziska Hoppermann sitzt seit 2021 im Bundestag.

Quelle: dpa

Sie wird niemanden wirklich verantwortlich machen können, sollten die anstehenden Wahlen schlecht laufen. Denn zu wenig Zeit wird die Betriebswirtin Hoppermann dann gehabt haben für eigene ausgereifte neue Konzepte. In ihrer Heimatstadt Hamburg war sie gerade Amtsleiterin in der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz geworden, als sie 2021 in den Bundestag gewählt wurde.

Merz kennt sie als Vorsitzende der Hamburger Frauen-Union und aus dem Bundestag. Dort vertritt sie ihre Fraktion unter anderem in der Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Als Bundesschatzmeisterin ist sie bereits jetzt im CDU-Präsidium eine relevante Stimme.

Philipp Amthor soll Staatsminister im Bundeskanzleramt werden

Philipp Amthor

Philipp Amthor gilt als exzellenter Jurist. Er soll künftig die Bund-Länder-Beziehungen koordinieren.

Merz schätzt Philipp Amthor menschlich, weil der Druck und Kritik mit Humor und geistiger Schneidigkeit zugleich begegnet. Er gilt als exzellenter Jurist, der einen viel beachteten Grundgesetzkommentar geschrieben hat. Merz hat den dezidiert Konservativen aus Mecklenburg-Vorpommern, er ist Jäger und Burschenschaftler, zum Mitglieder-Beauftragten der CDU ernannt und ihn nach der Bundestagswahl zum Parlamentarischen Staatssekretär im neu geschaffenen Digitalministerium gemacht. Im Kanzleramt soll er künftig als Staatsminister die Bund-Länder-Beziehungen koordinieren.

Die Regierungspersonalien - Warken, Linnemann und Amthor - will der Kanzler an diesem Freitag selbst im Kanzleramt vorstellen, mit den Dreien an seiner Seite. Die künftige CDU-Generalsekretärin soll später im Konrad-Adenauerhaus ihr neues Amt erhalten.

Über dieses Thema berichtete das ZDF am 23.07.2026 in der heute-Sendung um 19:00 Uhr.
Themen
Schwarz-rote KoalitionNina WarkenThorsten FreiCarsten LinnemannFriedrich Merz

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