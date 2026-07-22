Spahn-Nachfolge: Frei soll neuer Unions-Fraktionschef werden

Der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frei soll Nachfolger des zurückgetretenen Jens Spahn werden und den Vorsitz der Bundestagsfraktion von CDU und CSU übernehmen.

Nach dem Rücktritt von Jens Spahn stehen in der Union wichtige Personaldebatten auf der Agenda. 21.07.2026 | 2:24 min

Der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frei soll nach ZDF-Informationen neuer Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag werden. Darauf verständigten sich die Chefs von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, hieß es in Unionskreisen. Der CDU-Politiker soll demnach auf Jens Spahn folgen, der am Samstag zurückgetreten war.

Wer Frei als Kanzleramtsminister nachfolgen soll, ist noch nicht bekannt. Nach Informationen von ZDFheute kommt um 15 Uhr der Fraktionsvorstand digital zusammen. An der Schaltkonferenz nehmen auch Merz und Söder teil.

Kommt eine Kabinettsumbildung?

Merz hatte im ZDF-Sommerinterview gesagt, er erwäge nach dem Rücktritt Spahns eine Kabinettsumbildung: "Es könnte eine Gelegenheit sein, noch einmal über die Aufstellung der Bundesregierung nachzudenken."

Spahn war nach massiver Kritik an seiner Vaterschaft mithilfe einer Leihmutter in den USA zurückgetreten. Eine Leihmutterschaft ist anders als in den USA in Deutschland verboten. Spahn, der zu den mächtigsten Akteuren in der schwarz-roten Koalition gehörte, waren in der CDU eine sehr späte Kommunikation und Doppelmoral vorgeworfen worden. Er war in der Vergangenheit für ein Verbot der Leihmutterschaft eingetreten.

"Wie freiwillig ist freiwillig…?", Sina Tonk von Terre des Femmes warnt vor Ausbeutung. Die Causa Jens Spahn hat die Debatte rund um die Leihmutterschaft neu entfacht. 22.07.2026 | 1:58 min