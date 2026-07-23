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Politik

Warken wird Kanzleramtschefin, Linnemann Gesundheitsminister

Stühlerücken im Kabinett:Warken soll Kanzleramtschefin werden, Linnemann Gesundheitsminister

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Nina Warken soll die Leitung des Kanzleramts übernehmen. Ihr folgt Carsten Linnemann als Gesundheitsminister.

Die bisherige Gesundheitsministerin Nina Warken wurde von Merz zur neuen Kanzleramtschefin ernannt, auf sie folgt Carsten Linnemann.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) soll neue Kanzleramtschefin werden. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann folgt auf ihren Posten als Gesundheitsminister.

23.07.2026 | 1:16 min

Die bisherige Gesundheitsministerin steht vor einem Wechsel ins Kanzleramt: Nina Warken (CDU) soll nach ZDF-Informationen die Nachfolge von Thorsten Frei (CDU) antreten und neue Kanzleramtschefin werden. Ihr folgt dann der bisherige Generalsekretär der CDU, Carsten Linnemann, in das Amt des Gesundheitsministers. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte gegenüber dem ZDF: "Der Bundeskanzler wird die Personalentscheidungen bekannt geben, wenn alle offenen Punkte geklärt sind."

Die bisherige Gesundheitsministerin Nina Warken wurde von Merz zur neuen Kanzleramtschefin ernannt, auf sie folgt Carsten Linnemann.

Bundeskanzler Merz baut sein Kabinett um. Was erhofft er sich davon? ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese ordnet die Entscheidung ein.

23.07.2026 | 1:16 min

Philipp Amthor wechselt ins Bundeskanzleramt

Und noch ein Wechsel ist abgemacht: Wie ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese aus dem Hauptstadtstudio schon am Montag im heute journal berichtete, wird Philipp Amthor, aktuell Staatssekretär im Digitalministerium, als Staatsminister ins Bundeskanzleramt wechseln. Dort ersetzt er Michael Meister und ist dann für die Bund-Länder-Koordination zuständig.

Laut Schmiese will Bundeskanzler Friedrich Merz diese Personalien am Freitag gemeinsam mit den Ernannten im Bundeskanzleramt vorstellen.

sgs wulf schmiese

Merz und Söder können beide einen Kandidaten als Nachfolger von Spahn vorschlagen. Ein CSU-Politiker an der Spitze der Union wäre ein „enormer Machtzuwachs“ für die CSU.

20.07.2026 | 2:48 min

Als mögliche Nachfolgerin Linnemanns gilt übrigens die 44-jährige CDU-Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann. Sie soll nach den ZDF-Informationen Generalsekretärin der Partei werden. Aber auch Catarina dos Santos-Wintz war im Gespräch.

Nach dem Rücktritt Jens Spahns soll Frei neuer Unionsfraktionschef werden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und CSU-Chef Markus Söder hatten den Vorschlag für Spahns Nachfolge am Mittwoch bei einer digitalen Schaltkonferenz mit dem Fraktionsvorstand der Union verkündet.

Merz zu Frauen in Führungsspitze

Warken hatte zuletzt die Finanzreform der gesetzlichen Krankenkassen und eine Reform der Pflegeversicherung auf den Weg gebracht. Sie wäre die erste Kanzleramtschefin.

Kanzler Merz hatte sich im ZDF-Sommerinterview offen für eine Kabinettsumbildung gezeigt. Auf die Frage, ob eine Frau in die Spitze aufsteigen sollte, sagte Merz: "Wir haben eine Frau als Bundestagspräsidentin, wir haben drei Frauen in der engsten Führung der stellvertretenden Parteivorsitzenden."

Friedrich Merz im ZDF-Sommerinterview

Nach Spahns Rücktritt als Unionsfraktionschef will Merz die Nachfolge rasch regeln. Im ZDF-Sommerinterview schließt er auch eine Kabinettsumbildung nicht aus.

19.07.2026 | 1:51 min

Unter seinem Parteivorsitz sei die Zahl der Frauen nach oben gegangen. "Ich tue alles dafür, um das noch besser zu machen."

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete heute in Deutschland am 22.07.2026 ab 14:00 Uhr.
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Nina WarkenFriedrich MerzCarsten LinnemannThorsten FreiCDU

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